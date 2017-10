Cục Hàng không lên tiếng việc giá vé máy bay tăng

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong các ngày gần đây, số lượng hành khách không có chỗ trên đường bay TP.HCM - Hà Nội tăng cao, hệ số sử dụng ghế của các hãng hàng không trên đường bay này đều đạt xấp xỉ 100%, lượng hành khách đặt chỗ trên hệ thống cho các ngày tiếp theo cũng đang ở mức cao.

Thiếu hụt nhân lực

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do Jetstar Pacific (JPA) phải hủy một loạt chuyến bay, chủ yếu trên đường bay TH.HCM - Hà Nội do thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là phi công. Vietjet Air (VJA) cũng giảm tần suất khai thác từ trung bình 25 chuyến/chiều/ngày xuống 16 chuyến/chiều/ngày do đưa tàu bay đi bảo dưỡng.

Trước tình hình trên, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngày 29-9-, Cục HKVN đã chỉ đạo các hãng hàng không bố trí mọi nguồn lực để tăng chuyến bay.

Đến giữa tháng 10, Vietnam Airlines đã có kế hoạch tăng trung bình 2-3 chuyến bay/chiều/ngày giữa TP.HCM và Hà Nội, đồng thời đổi tàu bay lớn hơn.

VJA đã có kế hoạch tăng 4-5 chuyến bay/chiều/ngày lên mức trung bình 20 chuyến bay/chiều/ngày TP.HCM - Hà Nội từ tuần thứ hai của tháng 10.

Trong giai đoạn đến giữa tháng 10-2017, do khó khăn về nguồn lực, JPA chưa thể tăng chuyến trên đường bay này. Từ 15-10 đến hết tháng 10, hãng dự kiến khai thác ổn định trên đường bay này với tần suất 6-7 chuyến/chiều/ngày và duy trì tần suất 8-9 chuyến từ tháng 11-2017.

Trước thông tin thời gian gần đây giá vé trên đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM (HAN-SGN) tăng cao đột biến, đặc biệt là với các hãng hàng không giá rẻ, Cục HKVN cho hay giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông hiện nay đang được quản lý và thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt nhưng đảm bảo không vượt mức tối đa quy định.

Cụ thể, theo quy định hiện nay, mức trần giá vé máy bay chặng HAN-SGN và ngược lại là 3.200.000 đồng/vé một chiều (chưa bao gồm thuế, phí và các loại giá dịch vụ khác). Theo kê khai của các hãng hàng không, trung bình trên chặng bay HAN-SGN (SGN-HAN) có trên 10 dải giá với mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế, phí và các loại giá dịch vụ khác) như sau: VNA: 3.150.000 đồng/vé một chiều; JPA: 3.000.000 đồng/vé một chiều; VJA: 2.870.000 đồng/vé một chiều.

Theo Cục HKVN, tùy tình hình thị trường, các hãng hàng không sẽ chủ động điều chỉnh, áp dụng các dải giá phù hợp theo kê khai đã gửi tới Cục HKVN. Đến thời điểm này, giá nhiên liệu tăng hơn so với thời điểm 2015, nhưng các hãng hàng không Việt Nam vẫn đang bán vé trong trong dải giá đã kê khai với Cục HKVN.

Trường hợp hãng hàng không vi phạm các quy định về giá, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu dừng ngay việc áp dụng mức giá vi phạm và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.



Giá vé nằm trong khung quy định



Các hãng hàng không đều khẳng định không có hãng tự ý nâng cao giá vé chặng TP.HCM – Hà Nội dù đang mùa thấp điểm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện hãng hàng không JPA cho biết vừa qua trên một số trang mạng xã hội và truyền thông xuất hiện thông tin về việc giá vé tăng, lịch bay của hãng thay đổi.

Nguyên nhân là do hàng năm vào tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn thấp điểm nhất trong năm đối với thị trường hàng không nội địa. Vì vậy, thời gian qua JPA đã chủ động điều chỉnh lại tần suất khai thác, giảm số lượng chuyến bay trên một số tuyến bay nội địa, tăng năng lực khai thác trên thị trường quốc tế như mở đường bay dài nối Hà Nội, Đà Nẵng với Osaka (Nhật Bản), tăng khả năng phục vụ đi lại của hành khách dưới hình thức thuê trọn gói chuyến bay đến Hàn Quốc, Ấn Độ… Đồng thời, tranh thủ thực hiện công tác bảo dưỡng máy bay định kỳ, chuẩn bị cho kế hoạch phục vụ hành khách mùa cao điểm cuối năm và Tết sắp tới.

Mặc dù việc điều chỉnh lịch bay mùa thấp điểm đã được sắp xếp trước và thông tin đến hành khách. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây đã có sự gia tăng số lượng phi công bị ốm trong quá trình thực hiện công việc, đặc biệt là sau khi thực hiện các chuyến bay dài xuyên đêm, cùng với một số máy bay cần kiểm tra kỹ thuật trong ngày dẫn đến một số chuyến bay phải thay đổi lịch và hủy để tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Liên quan đến thông tin giá vé máy bay, Jetstar Pacific khẳng định hãng vẫn đang triển khai bán vé gồm nhiều mức giá, được phân bổ từ thấp đến cao, giá vé rẻ bán trước, càng gần ngày bay giá vé càng càng cao. Việc giá vé máy bay cao trên một số chuyển bay chỉ xảy ra cục bộ, trong giai đoạn ngắn. Hành khách mua vé xa ngày bay vẫn có nhiều cơ hội mua được vé rẻ.

Riêng hãng hàng không VJA, trong báo cáo gửi Cục HKVN hãng cho biết nguyên nhân khiến giá vé tăng cao là do giảm tần suất khai thác từ trung bình 25 chuyến/chiều/ngày xuống 16 chuyến/chiều/ngày do đưa tàu bay đi bảo dưỡng theo kế hoạch và tăng chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Để khắc phục tình trạng trên, VJA đã có kế hoạch tăng 4-5 chuyến bay/chiều/ngày lên mức trung bình 20 chuyến bay/chiều/ngày TP. HCM - Hà Nội từ tuần thứ hai của tháng 10.