Dự án lớn gặp khó vì những chuyện ít ngờ

Đó là do vướng các ghe thuyền tang vật đang được tạm giữ trên tuyến kênh Ngang số 1, quận 8.



Cuối tháng 6-2018, trong văn bản kiến nghị Sở GTVT hỗ trợ giải quyết vụ việc, Ban quản lý đầu tư công trình giao thông đô thị (gọi tắt là BQL - chủ đầu tư dự án) cho biết: Các phương tiện thủy trên tuyến kênh Ngang số 1 do một phòng cảnh sát thuộc Công an TP.HCM tạm giữ. Dù các bên liên quan đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn phương án di dời các phương tiện thủy cản trở mặt bằng thi công nhưng đến nay việc này vẫn chưa được giải quyết. Do đó gói thầu nạo vét kênh, xây bờ kè, hệ thống đèn chiếu sáng… ở tuyến kênh Ngang số 1, thuộc dự án cải thiện môi trường nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tiến độ thi công.



Ghe thuyền tang vật do công an tạm giữ trên tuyến kênh Ngang gây trở ngại cho công trình thi công qua khu vực này. Ảnh: CTV



Căn nhà nhỏ nằm trên vỉa hè khiến công trình lắp cống qua khu vực này gián đoạn một thời gian dài. Ảnh: KB

Ngoài vụ việc trên, BQL lại vừa tiếp tục đề nghị UBND quận 6 sớm di dời căn nhà nhỏ trên đường Mai Xuân Thưởng, quận 6 để tiếp tục thi công lắp cống ở khu vực này. Theo BQL, tuyến cống thoát nước trên đường Mai Xuân Thưởng là hạng mục quan trọng của gói thầu K thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2. Tuyến cống này dài 948 m, đã thi công được 928 m, chỉ còn 20 m nữa là hoàn thành nhưng do vướng căn nhà nhỏ nằm trên vỉa hè nên công trình bị gián đoạn cả năm nay.

Theo xác định của UBND quận 6, căn nhà nhỏ nằm trên vỉa hè đường Mai Xuân Thưởng có kết cấu một trệt, một gác, diện tích chỉ khoảng 15 m2, được xây dựng từ trước năm 1975, hiện trạng gần như giữ nguyên từ đó đến nay. Trước việc căn nhà gây trở ngại cho công trình thi công lắp cống, UBND TP.HCM đã chỉ đạo UBND quận 6 phải mua lại căn nhà của người dân theo giá thỏa thuận, sau đó mới tháo dỡ lấy mặt bằng giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa giải quyết xong.