Đưa hai bến xe buýt tiền tỷ đi vào hoạt động

Dự án cải tạo Bến xe buýt Tân Quy được khởi công ngày 12-1 với kinh phí 1,9 tỷ đồng, công trình có tổng diện tích xây dựng 1.156 m2 tại gần giao lộ đường Tỉnh Lộ 8 và đường Sen Hồng, thuộc xã Trung An (huyện Củ Chi). Tại bến xe xây dựng mới 1 nhà vệ sinh công cộng, nhà điều hành, nhà bảo vệ và xây dựng hàng rào bảo vệ, hệ thống chiếu sáng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại bằng xe buýt của người dân.

Tuyến xe buýt qua bến này là tuyến 122 (Bến xe An Sương - Tân Quy) và tuyến 70 (Tân Quy - Bến Súc).





Hai bến xe buýt tiền tỉ được đưa vào phục vụ trong dịp lễ 30-4.

Dự án bến xe buýt An Nhơn Tây có tổng diện tích xây dựng 600 m2 , chi phí 1,8 tỷ đồng, được khởi công ngày 12-1 tại đường An Nhơn Tây, thuộc xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).

Bến xe này được xây dựng với đầy đủ trang thiết bị, nhà vệ sinh, hàng rào đảm bảo bến xe an ninh, tiện lợi. Tuyến xe buýt qua bến là tuyến 87 (Bến xe Củ Chi - An Nhơn Tây).

Theo ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, cho biết bến xe được đầu tư, xây dựng mới bến bãi hạ tầng là nhằm phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.