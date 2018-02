Bắt đầu chở hơn 1,7 triệu khách về quê ăn Tết

Đúng 16 giờ ngày 2-2 (17 tháng Chạp), những chuyến xe khách từ Bến xe Miền Đông đã đón những người khách đầu tiên lên xe để về quê ăn Tết Mậu Tuất.

Bến xe đổi mới phục vụ

Theo ông Trần Quốc Toản, Tổng Giám đốc Samco, trong dịp này bốn bến xe ở TP.HCM là Bến xe Miền Đông, Miền Tây, An Sương và Ngã tư Ga sẽ phục vụ khoảng 1,7 triệu hành khách, tăng hơn 200.000 hành khách so với Tết năm 2016. “Tôi yêu cầu các bến phải thay đổi mạnh cung cách phục vụ, chất lượng phương tiện và mặt bằng từ trong ra ngoài bến để thu hút người dân vào bến đi xe; chống lại xe “dù”, bến “cóc” hoạt động sâu trong nội đô TP” - ông Toản nói.

Theo ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe Miền Đông, đến chiều cùng ngày, tại bến đã có 20/28 nhà xe thuộc khu vực TP.HCM có thông báo niêm yết giá vé phụ thu từ

20% đến 60% trong các đợt cao điểm Tết. Toàn bến sẽ có 110 hãng xe niêm yết trong vài ngày tới.

Ngoài ra, Bến xe Miền Đông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp các màn hình LCD trước cửa các phòng bán vé để thông tin về từng tuyến, loại xe, giá tiền để khách tìm hiểu, lựa chọn trước khi mua vé. Khu vực phòng kế hoạch vận tải được tập trung lại làm một, không đặt rải rác như trước đây nhằm phục vụ một cửa, nhanh gọn hơn cho các nhà xe. Trước cửa, trong nhà ga, khu lên xuống khách và khu xe chờ lên tài có gắn hàng trăm camera để phục vụ cho việc quản lý, giám sát an ninh trật tự. “Nếu lái, phụ xe nào ra trước cửa bến để lôi kéo khách, camera ghi nhận thì bến sẽ xử phạt nghiêm” - ông Thành nói.

Theo dự báo của Samco, lượng khách về quê ăn Tết sẽ nhộn nhịp ở ba bến xe còn lại từ sau ngày 20 tháng Chạp.



Đúng 16 giờ chiều nay (2-2, nhằm ngày 17 tháng Chạp), những chuyến xe khách từ Bến xe miền Đông đã đón những người khách đều tiên lên xe để về quê ăn Tết Mậu Tuất.





Đúng 16 giờ chiều nay (2-2, nhằm ngày 17 tháng Chạp), những chuyến xe khách từ Bến xe miền Đông đã đón những người khách đều tiên lên xe để về quê ăn Tết Mậu Tuất.





Theo ông Kiều Nam Thành, Giám đốc Bến xe miền Đông, đến chiều nay tại bến đã có 20/28 nhà xe thuộc khu vực TP.HCM có thông báo, niêm yết giá vé phụ thu từ 20 % đến 60% trong các đợt cao điểm Tết. Toàn bến là 110/196 hãng xe.





Bến xe miền Đông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp các màn hình LCD trước cửa các phòng bán vé để thông tin về từng tuyến, loại xe, giá tiền để khách tìm hiểu, lựa chọn từ xa trước khi đến trước quầy mua vé.



Khu vực phòng kế hoạch vận tải được tập trung lại làm một, không đặt rải rác như trước đây nhằm phục vụ một cửa, nhanh, gọn hơn cho các nhà xe.



Trước cửa, trong nhà ga, khu lên xuống khách và khu xe chờ lên tài có gắn hàng trăm camera để phục vụ cho việc quản lý, giám sát an ninh trật tự. "Nếu lái, phụ xe nào ra trước cửa ga để lôi kéo khách, camera ghi nhận và bến sẽ xử phạt nghiêm" - ông Thành nói.



Tại các nhà vệ sinh trong bến được lắp đặt mới hệ thống bồn tiểu cảm ứng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân.



Tại các vị trí trung tâm ở nhà ga đều có gắn các cành mai, đào, tiểu cảnh để tạo cảm giá Xuân đã về.

Xe quay vòng nhanh



Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết bắt đầu từ ngày 2-2, Sở đã có kế hoạch cụ thể về công tác đảm bảo an toàn đi lại dịp Tết. Sở đã tham mưu một số tổ công tác với các đơn vị như bến xe, nhà ga có kế hoạch tăng cường xe đảm bảo người dân đủ xe đi lại. Tại các bến xe, Sở đã đề nghị các nhà xe làm sao để xe quay vòng nhanh, thời điểm xuất bến phù hợp để không ảnh hưởng đến tình hình ùn tắc giao thông trong bến, ngoài bến.

Theo ông Lâm, dự báo tình hình đi lại tại các bến xe khách trong đợt phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 5%-10% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 120%-130% so với ngày thường; trong ngày cao điểm, lượt hành khách xuất bến có thể đạt trên 130.000 lượt khách/ngày. Do vậy, công tác phục vụ hành khách tại các bến xe sẽ tăng cường đảm bảo an ninh, cam kết điều động đủ xe khách để phục vụ người dân về quê đón Tết cùng gia đình.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang, cho biết để đảm bảo ATGT cho bà con về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về quê ăn Tết, Ban ATGT tỉnh đã tham mưu công an tỉnh về cao điểm mở kế hoạch đi lại dịp Tết. Trong đó, chú trọng các điểm nóng như cầu Rạch Miễu, cao tốc Trung Lương, tuyến tránh Cai Lậy. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có kế hoạch liên ngành trực chốt tại các vị trí như quốc lộ 1, 50, 60 và cùng phối hợp với các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp khi có sự cố để cùng giải quyết kịp thời.