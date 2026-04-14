Cần Thơ sẽ kiến nghị xây thêm cầu vượt tại nút giao IC3 và vòng xoay Trần Hoàng Na 14/04/2026 12:37

(PLO)- Để giải quyết tình trạng ùn tắc tại nút giao IC3, Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã đưa ra nhiều giải pháp như phân luồng ô tô, mở rộng đường nhánh và xây thêm cầu vượt.

Sáng 14-4, tại cuộc họp các cơ quan báo, đài định kỳ quý I-2026, ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã thông tin các giải pháp trước mắt và lâu dài để giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao IC3.

Nút giao IC3 nối từ đường dẫn cầu Cần Thơ (Quốc lộ 1) đến cầu Quang Trung, thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm khi có mưa lớn hoặc triều cường dâng cao.

Nút giao IC3 nối từ đường dẫn cầu Cần Thơ (Quốc lộ 1) đến cầu Quang Trung. Ảnh: CHÂU ANH

Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đây, nhiều lần bà con đã có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xem xét có giải pháp để khắc phục vấn đề này song đến nay tình trạng ùn tắc tại nút giao vẫn thường xuyên xảy ra.

Trả lời báo chí về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết đầu năm 2026, sở đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan đến khảo sát và thống nhất một số giải pháp trước mắt.

Thứ nhất các bên thống nhất sẽ tiến hành cải tạo mở rộng các đường nhánh trong đoạn IC3. Thứ hai, sẽ phân luồng điều tiết xe ô tô con đi vào các đường như đường Nguyễn Văn Lưu, Lê Trọng Tấn để thực hiện lưu thông đến đường dẫn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, thay vì đi vào nút giao IC3.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành lắp dựng các biển báo chỉ dẫn hướng đi từ nút giao IC3 theo vòng xoay Trần Hoàng Na đến cao tốc để người dân lưu thông dễ dàng. Ngoài ra, sở tiếp tục làm việc BQL dự án Mỹ Thuận đẩy nhanh đoạn đường nối đến cao tốc để giảm áp lực cho nút giao IC3.

"Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị UBND TP đề xuất Bộ Xây dựng xem xét thực hiện thêm cầu vượt tại nút giao IC3 và vòng xoay Trần Hoàng Na. Việc này đã được khảo sát và đã thống nhất với các cơ quan liên quan" - ông Việt cho biết thêm.