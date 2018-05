Khởi tố vụ xe tải gây tai nạn khiến 5 người tử vong

Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về vụ TNGT này. Theo báo cáo của Ban ATGT huyện Đức Trọng, khoảng 7 giờ 20 ngày 14-5, tại Km 210 quốc lộ 20 đoạn qua thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, xe tải 49C-150.90 do Trần Trọng Tình (SN 1990, trú xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Đà Lạt-Di Linh đã tông hai ô tô lưu thông cùng chiều.



Chiếc xe tải không dừng lại mà chạy đến Km 209+500 thì tiếp tục tông vào một xe máy chở hai người (là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa và ông Hà Tuấn Trí, cùng ngụ huyện Đức Trọng) và một người đi bộ là bà Đặng Thị Hương, ngụ xã Hiệp An. Chiếc xe tiếp tục lao với tốc độ cao đến đoạn qua thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng thì lật nghiêng về bên phải, trượt trên mặt đường, tông vào ba ô tô, bốn xe máy, một xe đạp điện, tông ngã một trụ đèn chiếu sáng, một trụ điện hạ thế.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: D.THƯƠNG

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, thông tin bước đầu xác định thời điểm gây tai nạn chiếc xe tải vượt quá tốc độ cho phép và chở quá trọng tải 4,7 tấn. “Qua kiểm tra hộp đen, thời điểm gây tai nạn đầu tiên xe tải đang lưu thông với tốc độ 73 km/giờ, sau khoảng 1,5 km thì tăng tốc lên 97 km/giờ và gây ra các vụ tai nạn tiếp theo. Trong khi đây là khu vực chỉ được chạy tối đa 50 km/giờ” - ông Hùng nói.

Ông Hùng nhất trí cao với các biện pháp, hướng giải quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng (như đã khám nghiệm xe, cân trọng tải, giám định nồng độ cồn và các chất kích thích có trong người của tài xế để xác định nguyên nhân). Ông Hùng cho rằng cần xác định trách nhiệm của chủ xe nếu giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời đề nghị tỉnh Lâm Đồng chú trọng hơn nữa việc kiểm tra nồng độ cồn của các tài xế lưu thông qua địa bàn.