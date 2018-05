Được biết từ ngày 11-8-2017 đến tháng 9-2019, hầm Hải Vân sẽ đóng cửa từ 13 giờ 15 đến 13 giờ 45 hằng ngày để thi công nổ mìn phục vụ việc mở rộng hầm Hải Vân 2. Tại văn bản cho phép đóng cửa hầm, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu ban quản lý dự án, nhà đầu tư chủ động phối hợp cùng Cục Quản lý đường bộ II, III, CSGT địa phương đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc, mất an ninh trật tự, đảm bảo các phương tiện đi theo đường đèo Hải Vân được thông suốt, an toàn.



Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết trước đây có xảy ra tình trạng kẹt xe nhưng hiện nay đã giảm hơn. Tuy nhiên, tình trạng giao thông lộn xộn, xe chen lấn, không tuân thủ theo phần đường… sau giờ nổ mìn cũng diễn ra. Nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường trong quá trình thi công dự án là trách nhiệm của nhà đầu tư.