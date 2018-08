Ngày đầu đổi giờ xe tải: Đường thông thoáng hơn

Tranh cãi vì co chữ Trong sáng 1-8, có một số chệch choạc như biển báo ở nhiều ngã ba, ngã tư ghi số giờ mới dán hoặc sơn đè lên số giờ cũ có co chữ nhỏ hơn. Theo giới tài xế, những biển phụ báo giờ chưa đúng chuẩn như trên sẽ dẫn đến tình trạng bất tuân ở một số người lái hoặc sẽ dẫn đến tranh cãi giữa người lái với CSGT, thanh tra giao thông. Theo CSGT đội Chợ Lớn, trong những ngày đầu và do biển báo chưa được hoàn chỉnh như trên thì xe tải lưu thông sẽ không bị xử phạt nếu chạy sai giờ. Nguồn tin từ Sở GTVT TP cho biết đến cuối chiều 1-8, các nhóm kiểm tra của Sở và các Khu quản lý giao thông đô thị, đường hầm Thủ Thiêm đã nắm được tình hình thực tế về giao thông ngày đầu đổi giờ xe tải vào nội đô. “Các đơn vị trực thuộc sẽ hiệu chỉnh lại biển báo trong nay mai và trước mắt Sở GTVT chỉ đạo thanh tra giao thông chưa xử phạt các trường hợp lái xe đi sai giờ, sai tuyến mà nên tuyên truyền, nhắc nhở đã” - một lãnh đạo Sở GTVT TP cho biết.