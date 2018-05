Sau 2020 mới xây đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải làm sâu sắc sự cần thiết đầu tư, đây là vấn đề được Quốc hội và cả xã hội quan tâm. Do vậy phải có nhiều thông tin so sánh, có số liệu thống kê chuẩn về nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa nhằm thấy được hiệu quả của việc đầu tư, đồng thời so sánh với vận tải đường bộ, vận tải hàng không…