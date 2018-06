Theo đó, UBND tỉnh Thái Bình và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thống nhất kết luận, chỉ đạo, tuyên truyền để doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông hiểu về chủ trương bổ sung hạng mục tuyến tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng, Thái Bình. Dự án này được bổ sung vào dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ, theo hình thức hợp đồng BOT. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận tải, người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành việc trả phí và không gây rối làm mất trật tự tại trạm thu phí này.



UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu công an tỉnh tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí Tân Đệ. Sớm xử lý nghiêm các vụ gây rối, làm mất an ninh trật tự trong thời gian vừa qua. Cục Quản lý đường bộ I chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng bảo đảm trật tự giao thông tại đây.

Hiện nay tại trạm thu phí Tân Đệ vẫn xảy ra tình trạng một số người tham gia giao thông không chịu trả phí vì cho rằng trạm này đã hết hạn thu phí và do không đi qua đoạn tránh QL10 qua thị trấn Đông Hưng...