TP.HCM có thêm 21 tuyến xe buýt điểm

Xe buýt điểm là tuyến xe có chất lượng cao, mang lại hình ảnh xe buýt văn minh, thân thiện, tạo sự hài lòng đối với hành khách đi xe buýt nói riêng và người dân thành phố nói chung về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Từ đó, sẽ khuyến khích người dân tăng cường sử dụng xe buýt trong quá trình di chuyển.

Xe buýt điểm sẽ áp dụng một số tiêu chí như sau: Có các thiết bị hỗ trợ: hệ thống wifi miễn phí trên xe, GPS giám sát hành trình và camera; hệ thống âm thanh kết nối tự động thông báo điểm dừng đỗ khi chuẩn bị đến trạm, kệ báo và các ấn phẩm thông tin tuyên truyền….

Đồng thời, xe buýt điểm sẽ cố gắng đảm bảo hoạt động đúng giờ công bố, phấn đấu đúng giờ xuất phát và giờ đến bến. Xe buýt phải dừng đón trả khách tại trạm, không bỏ trạm, bỏ khách trong bất kỳ tình huống nào. Đặc biệt, lái xe, nhân viên phục vụ luôn ân cần, niềm nở, hướng dẫn và giúp đỡ hành khách. Đặc biệt đối với người cao tuổi, khuyết tật, thương binh, bệnh binh, …

Lái xe phải đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình vận hành tuyến; không phóng nhanh, vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép, tranh giành khách; phải dừng, đậu, đón trả khách tại vị trí ô sơn, trụ dừng, nhà chờ theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi nhất để hành khách, đặc biệt là hỗ trợ người khuyết tật có thể tiếp cận xe buýt được an toàn. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng móc túi, lừa đảo, xâm hại tình dục… trên các tuyến xe buýt.

Các tuyến xe buýt điểm gồm: Bến xe An Sương - Đại học Quốc Gia (MST 33), Lê Hồng Phong - Đại học Quốc Gia (MST 53), Công viên 23/9 - Hiệp Phước (MST 72), Bến xe An Sương - Bến xe Củ Chi (MST 74), Đại học Nông Lâm - Bến tàu Hiệp Bình Chánh (MST 89), Bến Thành - Đại học Nông Lâm (MST 93), Bến xe Chợ Lớn - Chợ Tân Nhựt (MST 101), Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Ngã tư Ga (MST 103), An Thới Đông - Ngã ba Bà Xán (MST 127), Bến xe miền Tây - Khu Tái định cư Phú Mỹ (MST 139), Công viên 23/9 - Khu Dân cư Phú Lợi (MST 140), Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Tân Vạn (MST 150), Bến Thành - Bến xe Chợ Lớn (MST 01), Bến Thành - Bến xe miền Tây (MST 02), Bến Thành - Thạnh Lộc (MST 03), Bến xe Chợ Lớn - Gò Vấp (MST 07), Bến xe miền Đông - Bến xe miền Tây (MST 14), Bến Thành - Chợ Hiệp Thành (MST 18), Bến xe Chợ Lớn - Ngã 3 Giồng - Cầu Lớn (MST 23), Bến xe miền Đông - Hóc Môn (MST 24), Bến xe miền Tây - Bến xe Ngã tư Ga (MST 32).