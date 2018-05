Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an xác định thuyền này đã hút hơn 2 m3 cát từ lòng sông. Tại đây, cơ quan Công an huyện Phú Vang đã tạm giữ phương tiện, đồng thời ra quyết định xử lý hành chính 3 triệu đồng. Được biết từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phú Vang đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp khai thác cát, sạn trái phép, ra quyết định xử lý hành chính trên 40 triệu đồng. Thời gian tới Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hương.