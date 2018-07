Dân than trời vì bụi bay mù mịt

Sáng 20-7, một đống bùn non xuất hiện ngay khu vực gần giao lộ đường Lê Quang Định và Nguyễn Văn Đậu (phường 5, và 11, quận Bình Thạnh). Do nằm ngày gần ngã tư, vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông bị ùn ứ do bùn gây trơn trượt. Số bùn này có thể do xe chở bùn làm vương vãi vào lúc rạng sáng.



Hình ảnh bùn chưa được dọn. Ảnh: SỸ ĐÔNG

Tới chiều cùng ngày, đống bùn đất đã được dọn dẹp nhưng vẫn chưa hết hoàn toàn. Gặp khi trời nắng, bùn đất khô lại khiến bụi bay mịt mù gây ảnh hưởng tầm nhìn người tham gia giao thông và những hộ dân xung quanh.



Sau khi dọn thì bụi bay mù mịt. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Theo ghi nhận, chiều cùng ngày bụi đất tại đây vẫn còn nhiều, phương tiện hai hướng vẫn phải chịu cảnh hít bụi trong lúc chờ đèn đỏ khiến nhiều người bức xúc.