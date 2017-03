Đề xuất xây nhiệt điện 5 tỉ USD sát TP.HCM

Có 3 vị trí được chọn Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2011-2016 có xét đến năm 2030, Trung tâm Điện lực Long An gồm hai nhà máy nhiệt điện có tổng công suất là 2.800 MW. Công suất này có thể nâng thêm bằng cách xây thêm một hoặc hai nhà máy nữa khi cần thiết. Có ba vị trí đặt nhà máy được giới thiệu gồm tại xã Long Hựu Tây, xã Long Hựu Đông (đều thuộc huyện Cần Đước, Long An) và xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc, Long An). Cuối cùng tỉnh Long An và nhiều đơn vị đang thiên về vị trí thứ ba khiến TP.HCM lo lắng. Liên quan đến việc lựa chọn vị trí, Bộ TN&MT cho rằng nó phải nằm ở nơi phù hợp với các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Long An. Tuy nhiên, nó phải bảo vệ được hệ sinh thái sông Vàm Cỏ, sông Cần Giuộc và bảo vệ môi trường không khí, trong đó đặc biệt lưu ý không khí phát tán ảnh hưởng đến TP.HCM. ____________________________ Theo thông tin Pháp Luật TP.HCM có được, trong một cuộc họp với Bộ Công Thương mới đây, một lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết: “Ngoài việc phù hợp với quy hoạch của tỉnh, vị trí này thuận lợi về giao thông, có sông Soài Rạp để vận chuyển than và gần đường Nguyễn Văn Tạo để đấu nối trực tiếp vào đại lộ Nguyễn Văn Linh ở TP.HCM”.