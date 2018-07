Trước đó, khuya 23-7, Đội An ninh cơ động sân bay phát hiện hai thanh niên chạy xe máy vào ga quốc tế. Do quy định khu vực ga quốc tế không cho xe máy đi vào, lực lượng an ninh đã ngăn chặn. Cả hai đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Trong lúc lập biên bản, lực lượng an ninh phát hiện một người giấu trong bụng một con dao dài 30 cm.



Trước đó, lúc 19 giờ 40 ngày 27-6, lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất cũng phát hiện một phụ nữ tên PTTT, trú quận Tân Phú, đi xe máy vào cảng, trong xe có mang một cây ba trắc dài 50 cm và một con dao dài 25 cm. Đối tượng cũng được bàn giao cho đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất.