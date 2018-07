Nhiệt điện Thái Bình: Công nghệ tiên tiến, an toàn môi trường

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhận thức được đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thời gian thực hiện dài và tiềm ẩn nhiều khó khăn, vừa đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn môi trường.



Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình đặt tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình



Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy (Thái Bình) với quy mô hai tổ máy, công suất 600 MW (2 x 300 MW), sử dụng công nghệ lò hơi đốt than phun. Nhiên liệu chính là than cám 5 từ Quảng Ninh. Dự án do EVN làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 26.584 tỉ đồng bằng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của EVN.



Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình do EVN làm chủ đầu tư



Trung tâm điều hành của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình



Dự án khởi công vào năm 2014 và hoàn thành đi vào vận hành thương mại từ tháng 3-2018. Tổng thầu và tư vấn giám sát dự án đều đến từ các nước có nền công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Đức…



Bên trong Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình



Ông Dương Thủy Đức, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết, nhận thức được đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, thời gian thực hiện dài và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và nhất là phải đảm bảo vừa đạt được mục tiêu phát triển kinh tế, đồng thời phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Ngay từ khi lập dự án đầu tư đến khi triển khai thực hiện, các cấp thẩm quyền, EVN, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản, các đơn vị tư vấn đã rất quan tâm và coi trọng về môi trường, xã hội. Trong đó, đáng chú ý là hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. Đến nay, dự án này đã có đầy đủ các giấy tờ, thủ tục cấp phép về đánh giá tác động môi trường, giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt…



Hệ thống truyền tải điện của Nhiệt điện Thái Bình



Bên cạnh đó, dự án đã áp dụng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp cũng như hệ thống nước làm mát. Nước thải làm mát và nước thải từ hệ thống lọc RO được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động các thông số chất lượng nước thải tương đương chất lượng nguồn nước khai thác tại công trình khai thác nước từ sông Trà Lý.



Ngoài ra, theo ông Dương Thủy Đức, dự án còn sử dụng hệ thống quản lý khí thải, hệ thống khử bụi tĩnh điện hiện đại. Đặc biệt, nhà máy đã trang bị hệ thống quan trắc môi trường tự động và kết nối thử nghiệm thành công về Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình. Cùng với đó, nhà máy trang bị màn hình điện tử khổ lớn lắp đặt tại cổng chính của nhà máy công khai các thông số phát thải để người dân và chính quyền giám sát.