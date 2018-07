Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung bộ phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là 11-16 giờ mỗi ngày. Nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5-7.



Thời tiết cụ thể, tại khu vực Bắc bộ nói chung ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 33-36 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.