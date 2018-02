Cẩn trọng khi mua mì làm sẵn

Lực lượng chức năng TP Cần Thơ mới đây phát hiện một cơ sở có hành vi pha trộn chất hàn the vào nguyên liệu sản xuất mì tươi. Chủ cơ sở này cũng thừa nhận cho hàn the vào mì để mì dai hơn và bảo quản được lâu hơn. Lượng hàng tạm giữ là 10 tấn mì sợi thành phẩm và hơn 10 thùng dung dịch đã pha trộn chất hàn the.

Dù vụ việc trên xảy ra tại Cần Thơ nhưng cũng dấy lên nỗi lo ngại của người tiêu dùng (NTD) về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) đối với sản phẩm mì làm sẵn. Nhất là vào cao điểm Tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên việc lựa chọn những sản phẩm an toàn cho sức khỏe NTD được đặt lên hàng đầu.

Làm sao để NTD nhận biết bằng cảm quan sản phẩm không an toàn? Đại diện công ty sản xuất mì có thương hiệu hướng dẫn, đối với hàng của doanh nghiệp (DN) uy tín vắt mì làm bằng bột cao cấp, không pha tạp chất, nguyên liệu chính là bột mì khi luộc nước không bị lềnh, dai, mềm mượt sợi mì. Trong khi các cơ sở ham lợi có thể dùng bột loại 2, loại 3 nên phải dùng phụ gia, khi luộc sợi mì có độ dai khác lạ.

Một DN khác cũng cho biết hóa chất để tạo độ dai trong mì, nui là hàn the, còn để có màu vàng đẹp các cơ sở này sử dụng màu tổng hợp, đặc biệt là phẩm màu E102 - chất nhuộm màu nhân tạo Tartrazin. Và cũng có nhiều nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ đối với sức khỏe vốn bị cấm trong thực phẩm nên dù luộc thế nào cũng vẫn giữ nguyên màu vàng tươi.

Trong khi đó, nui hoặc mì sử dụng màu tự nhiên - thường là màu trứng hoặc các loại màu tự nhiên, khi luộc với nhiệt độ cao sợi mì, nui sẽ nhạt lại.

“Hàng cơ sở 100% sử dụng tro tàu có bán đại trà ở chợ, luộc lên sẽ nghe mùi hắc, chính hóa chất này cũng làm cho sợi mì dai” - đại diện DN này cho hay.



Hàng của các cơ sở được tiêu thụ ở kênh bình dân nhiều nhất.

Đại diện một DN khác hướng dẫn NTD nên chọn những sản phẩm an toàn của DN uy tín, có bao bì, nhãn mác đàng hoàng. Trên bao bì ghi rõ thành phần, xuất xứ, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng... của sản phẩm. Đặc biệt là thông tin về giấy chứng nhận công bố chất lượng thực phẩm đăng ký với Cục ATVSTP được in trên bao bì.



Một số DN cho rằng để đảm bảo an toàn sức khỏe, quan trọng là sự lựa chọn của NTD cũng như chủ các cửa hàng, quán ăn đối với nguồn hàng.