Chủ cơ sở giải thích về bánh Trung thu mốc đen

Ông Phạm Anh Tuấn, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 5, TP Hạ Long cho biết đối với những cơ sở sản xuất bánh và liên quan đến tinh bột do Sở Công Thương quản lý, chúng tôi vẫn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đối với các xưởng sản xuất truyền thống, họ chỉ bán bánh dẻo, bánh nướng theo đơn đặt hàng của các đám cưới. Ngoài ra, xưởng chỉ sản xuất tập trung vào ngày Tết trung thu. “Cách đây 1-2 tháng, chúng tôi đã theo dõi, kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào của các xưởng bánh. Những loại bánh trung thu có hạn sử dụng ngắn ngày, nên phải giáp Tết trung thu các xưởng này mới hoạt động”, ông Tuấn cho biết thêm. Hiện TP Hạ Long giao hai đoàn kiểm tra thường xuyên phụ trách và giám sát. Một đoàn do Phòng y tế phụ trách, một đoàn khác do Đội quản lý thị trường phụ trách.