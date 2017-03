Không có chuyện đẩy giá bất động sản

TP.HCM: Bảng giá đất 2015 chưa tăng theo khung giá đất mới Ông Nguyễn Như Bình, Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở TN&MT TP.HCM, cho biết Nghị định 104 có hiệu lực từ ngày 29-12 nên TP.HCM không kịp áp dụng để thực hiện bảng giá đất cho năm mới, ban hành vào 1-1-2015. Do đó, Sở TN&MT vẫn trình TP dự thảo bảng giá đất theo khung cũ (đất ở nông thôn tối thiểu là 110.000 đồng/m2; đất ở đô thị tối đa 81 triệu đồng/m2). Cũng theo ông Bình, bảng giá đất của TP năm nay chủ yếu là điều chỉnh, bổ sung, cập nhật một số tuyến đường mới. “Nếu có tăng thì chủ yếu tập trung tại các khu vực mới được đầu tư cơ sở hạ tầng. Do bảng giá đất cơ bản vẫn giữ nguyên nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân trong năm 2015” - ông Bình nói. Trước đó, tại cuộc họp góp ý về dự thảo khung giá đất của Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, khẳng định do đời sống của người dân TP vẫn còn nhiều khó khăn nên chủ trương của TP là tạo mọi điều kiện để người dân dễ dàng thực hiện nghĩa vụ tài chính. TP thống nhất theo khung giá của Chính phủ ban hành và sẽ có lộ trình hợp lý để thực hiện. Theo dự thảo về bảng giá đất Sở TN&MT vừa trình TP, một điểm mới của bảng giá đất 2015 là điều chỉnh về giá đất thương mại dịch vụ. Từ trước đến nay, loại đất này được tính bằng 60% giá đất ở nhưng năm 2015 sẽ được điều chỉnh tăng lên 70% để phù hợp với thực tế. VIỆT HOA Cần Thơ: Sẽ tính toán để dân có lợi Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bảng giá đất định kỳ năm năm (2015-2019) có hiệu lực thi hành kể từ 1-1-2015. Trong đó giá đất nông nghiệp, về cơ bản tiếp tục ổn định như năm 2014. Tuy nhiên, cũng có điều chỉnh tăng, giảm một số quận, huyện cho phù hợp với kết quả điều tra giá đất và giá đất giáp ranh với các tỉnh theo quy định của Chính phủ. Đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, ven các trục đường giao thông và trong các khu dân cư, cơ bản ổn định so với năm 2014. Tại một số tuyến đường, đoạn đường, giá đất sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay với mức tăng tối đa không quá 20%. Bảng giá đất mới chủ yếu để tạo khung giá phục vụ việc thu tiền sử dụng đất, thu thuế khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. TP đã tính toán rất cụ thể, xem xét toàn diện để làm sao có lợi nhất cho người dân. GIA TUỆ Cò tung tin để đẩy giá nhà đất tăng cao Việc Chính phủ ban hành khung giá đất mới không ảnh hưởng hay có tác động gì tới thị trường nhà đất, không làm giá đất trên thị trường tăng lên hay giảm đi. Chúng ta cần phải tỉnh táo trước tình trạng cò nhà đất tung tin: “Giá đất trong khung mới tăng hơn so với trước thì giá đất, giá nhà cũng tăng theo”. Việc tung tin là để đẩy giá nhà đất tăng lên nhằm kiếm lời. Khi Chính phủ ban hành khung giá đất mới, các địa phương căn cứ vào đó để ban hành bảng giá đất của mình sao cho chỉ ở trong khung này mà thôi. Trong khi đó, khung giá đất, bảng giá đất này thấp hơn giá thị trường và được dùng để người dân thực hiện nghĩa vụ về tài chính của mình đối với đất đai như: tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với phần diện tích trong hạn mức; tính thuế sử dụng đất; phí và lệ phí… Với các trường hợp như giao đất, cho thuê đất, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì không áp dụng bảng giá đất mà xác định theo giá thị trường. Về cơ bản khi có khung giá đất mới, bảng giá đất của các địa phương sẽ không điều chỉnh nhiều. Vì vậy không có căn cứ nào để cho rằng khi có khung, bảng giá đất mới thì giá nhà đất trên thị trường sẽ tăng lên. Ông Bùi Ngọc Tuân, Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất - Tổng cục Quản lý đất đai HOÀNG VÂN