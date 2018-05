Tour du lịch hè năm nay có gì đặc sắc?

Ưu đãi lên đến 9 triệu đồng cho khách mua sớm tour Âu, Úc, New Zealand, Mỹ, Canada trong mùa hè này là một trong những điểm hấp dẫn trong chương trình khuyến mãi hè 2018 công ty du lịch Vietravel vừa tung ra.

Đại diện Vietravel cho biết hè năm 2017 theo khảo sát có đến 22% lượng khách trẻ em dưới 12 tuổi đi du lịch cùng gia đình. Do đó, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống sẽ được giảm giá thẻ thành viên đến 2 triệu đồng. Hoặc khách hàng có “hộ chiếu trắng” - chưa từng đi du lịch nước ngoài “sẽ được giảm 300.000 đồng/tour, giảm 800.000 đồng/người đi từ ba nước trở lên.

Trong khi đó, tại du lịch TST khách hàng mua tour có trẻ em đi cùng, mỗi em sẽ nhận một balô trẻ tùy chọn. Riêng với việc đăng ký từ 20 khách cho các tour có ngày khởi hành định sẵn hoặc khởi hành theo ngày yêu cầu thì miễn phí 100% cho một khách trong nhóm.

Theo ông Trần Đoàn Thế Duy, Phó Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, đối với thị trường du lịch hè trong và ngoài nước năm nay công ty chuẩn bị 300.000 chỗ, tăng 15% so với cùng kỳ. Nên dù là mùa cao điểm sẽ đáp ứng nhu cầu khách hàng với chất lượng ổn định nhất.

Du lịch hè năm nay có gì đặc sắc? Theo ông Duy, mùa hè cũng là thời điểm các thành viên gia đình thường du lịch cùng nhau. Khách có xu hướng đi du lịch biển nên ưu tiên hàng đầu của các sản phẩm du lịch trong và ngoài nước công ty đều chọn miền biển đẹp nhất, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí, thư giãn…để tạo thêm sự gắn kết.

Mặt khác, thường vào cao điểm hè, du lịch trong nước sẽ quá tải khiến chất lượng dịch vụ giảm?

“Trước mỗi mùa cao điểm công ty đều làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ cam kết số lượng cũng như chất lượng. Do đó, đối với du khách có kế hoạch đi trước và đi theo tour vẫn đảm bảo chất lượng”, ông Duy nói.



Người dân đến tìm hiểu tour du lịch hè và đóng tiền ngay tại chỗ

Năm nay không tập trung vào các tour du lịch trong nước, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông-marketing Công ty du lịch TST, cho biết nhu cầu của khách hàng hướng tới các sản phẩm dịch vụ nước ngoài cao cấp và mua tour theo nhóm nhiều. Do đó, hè 2018 công ty tiếp tục kết hợp các hãng hàng không 5 sao, hệ thống đối tác như resort năm sao Anantara trên toàn cầu... chọn lọc và nâng chất lượng dịch vụ hàng loạt tour lên chuẩn 5 sao với giá tốt.



Chẳng hạn tour 5 sao Maldives năm ngày, giá 39.980.000 đồng. Khách sẽ có ba đêm nghỉ dưỡng tại resort năm sao Anantara Dhigu. Khi đăng ký hai khách, trẻ em đi cùng chỉ đóng thêm 10 triệu đồng. Khách sẽ sử dụng hàng không 5 sao Singapore Airlines. Dịch vụ và tiện ích 5 sao tại Thiên đường Maldives.

Vừa qua vé máy bay trẻ em, phí thuế dịch vụ hàng không tăng giá đã ảnh hưởng đến giá tour dịp hè thế nào?



“Thật sự giá vé máy bay đối với các công ty du lịch là giá vé đoàn nên có mức ưu đãi nhất định so với giá vé các hãng công bố bán ra bên ngoài. Trong mức giá vé đoàn đa số các hãng không phân biệt trẻ em hay người lớn. Do đó, việc điều chỉnh giá vé trẻ em chỉ ảnh hưởng đến du khách tự túc, khách đi theo đoàn không bị ảnh hưởng. Bình quân giá tour hè năm nay so với các năm trước cũng tương đồng”, ông Duy nói.

Cùng nhìn nhận trên ông Mẫn cho rằng dù vừa qua giá vé máy bay trẻ em, dịch vụ, phí hàng không tăng giá nhưng các tour du lịch công ty không điều chỉnh tăng. Thay vào đó, công ty đã đẩy mạnh các tour du lịch nước ngoài với nhiều thị trường mới.