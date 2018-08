Bé gái chết thảm vì nhờ thanh niên hái trái cóc

Ngày 23-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ vụ Nguyễn Nhâm Thiện (25 tuổi, ngụ Hậu Giang) về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em do có kháng nghị của VKS và kháng cáo của đại diện bị cáo.



Bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện trả lời HĐXX phúc thẩm ngày 23-8. Ảnh: NN



Cụ thể, VKSND tỉnh Hậu Giang đã kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt về tội giết người và giảm nhẹ hình phạt về tội hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo. Tại tòa, đại diện VKS Cấp cao đã rút kháng nghị về phần giảm nhẹ hình phạt tội hiếp dâm trẻ em, đề nghị tăng nặng hình phạt về tội giết người từ 17 năm tù lên 20 năm tù.



Lý do VKS đề nghị tăng nặng hình phạt là do hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo cố ý phạm tội đến cùng để tước đi mạng sống của nạn nhân nên cần phải có hình phạt thật nghiêm. Cụ thể, nếu bị cáo không bị tâm thần thì mức hình phạt phải là chung thân nhưng do bệnh tâm thần nên VKS đề nghị phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người.

Đại diện theo pháp luật của bị cáo là mẹ bị cáo có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Sau khi vào nghị án, HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cấp sơ thẩm xử bị cáo 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em là không nặng, không nhẹ. Về tội giết người, bị cáo giết người là quyết tâm phạm tội đến cùng. Dù bị cáo bị bệnh tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức nhưng vẫn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hình phạt 17 năm tù như sơ thẩm tuyên là còn nhẹ nên chấp nhận kháng nghị của VKS về nội dung này. Đồng thời, tòa cũng bác kháng cáo của mẹ bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt…

Từ đó, tòa tuyên sửa án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Nhâm Thiện 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 18 năm tù về tội giết người, tổng hợp chung hình phạt bị cáo phải chấp hành là 25 năm tù.



Bị cáo Thiện tại tòa ngày 23-8. Ảnh: NN



Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ 30 ngày 13-9-2017, ông Lê Hoàng Trung không nhìn thấy con gái tên TTN (SN 2004) ở nhà nên cùng gia đình tổ chức đi tìm. Đến 7 giờ ngày hôm sau, ông nội của của bé N. phát hiện xác bé bị chôn ở vườn nhà người họ hàng nên trình báo chính quyền địa phương.



Quá trình điều tra xác định, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 13-9-2017, Thiện đi bộ từ nhà lại quán uống cà phê. Khi đến đầu mương nước, Thiện đứng lại đi vệ sinh thì gặp bé N. đang đi tới và nhờ Thiện hái trái cóc cho N. ăn.

Lúc này, nhìn xung quanh không có người nên Thiện nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N. Thiện kêu N. đi theo Thiện hái cóc nhưng mục đích là lừa bé N. ra sau vườn để thực hiện ý đồ của mình. Đi được một đoạn, Thiện kêu N. cho quan hệ nhưng N. không đồng ý và quay lưng bỏ chạy ra đường thì bị Thiện bắt lại. Thiện liên tục đánh, đấm N. rồi sau đó kéo N. nhấn xuống mương nước gần đó... Khi xác định N. đã ngưng thở thì Thiện đào hố để chôn xác bé N…

Đến 9 giờ hôm sau, do lo sợ sự việc bị phát hiện nên Thiện uống thuốc điều trị bệnh thần của mình để tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu. Đến ngày 18-9-2017, Thiện xuất viện và bị công an bắt.

Theo kết luận giám định, nạn nhân chết do ngạt nước sau chấn thương sọ não.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, về y học, trước, trong và sau khi phạm tội và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, giai đoạn bệnh thuyên giảm.

Về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Xử sơ thẩm vào tháng 5-2018, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt Thiện 17 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, tổng hợp chung hình phạt là 24 năm tù. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền gần 160 triệu.