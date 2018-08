Theo diễn biến sự việc, khuya 17-10-2016, anh Tạ Hồng Phúc vào Facebook thì phát hiện em trai mình có mâu thuẫn với bạn ở trường học. Sau khi tìm hiểu thì có một người tên NTH nhắn tin lại cho anh Phúc trên Facebook rồi cả hai cùng đến huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại đây, anh Phúc bị rượt đuổi và bị đâm trọng thương. Cùng lúc này bạn của H. cũng tới hiện trường và đâm vào ngực anh Phúc. Theo kết quả giám định của trung tâm pháp y thì anh Phúc bị thương tật 50%.



Tháng 11-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án. Lý do là quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định dấu vết trên vật chứng thu giữ và đề nghị giải thích pháp y về thương tích trên cơ thể anh Phúc và NTH nhưng đến nay chưa có kết quả, do đó chưa đủ căn cứ để khởi tố bị can.

Do thời hạn điều tra đã hết, căn cứ theo Điều 160 BLTTHS Cơ quan CSĐT Công an TP ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Khi nào có căn cứ sẽ phục hồi điều tra tiếp tục làm rõ và đề nghị xử lý trước pháp luật.

Sau đó anh Phúc khiếu nại việc đình chỉ kéo dài gần hai năm nhưng đến nay cơ quan này cũng chưa trả lời đơn khiếu nại.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Phan Minh Gấm (Phó Đội trưởng Đội 7, PC45 Công an TP.HCM) cho biết vụ án đang được tạm đình chỉ do hết thời hạn điều tra. Nếu thời gian tới có căn cứ thì sẽ phục hồi điều tra.

Anh Phúc bị đâm ở lưng thương tích 5%, còn ở ngực với tỉ lệ là 45%. Tuy nhiên, với vết thương ở lưng thì H. không thừa nhận, vết thương ở ngực thì anh Phúc khai bị người bạn đi cùng H. đâm nhưng lại không biết người này là ai. Trong khi H. cũng khai bị anh Phúc gây thương tích.

Ông Gấm nói: “Hồ sơ vụ án này cũng đang trong đợt kiểm tra, khi nào đơn vị có thẩm quyền trả hồ sơ cho chúng tôi thì lúc đó chúng tôi sẽ trả lời đơn khiếu nại của anh Phúc”.

Về pháp lý, luật sư Nguyễn Trần Thiên (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng sau khi khởi tố vụ án, trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về cơ quan CSĐT. Việc cơ quan điều tra kéo dài tạm đình chỉ sẽ rất khó khăn cho việc đánh giá chứng cứ và ảnh hưởng đến quyền lợi của người bị hại.