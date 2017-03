Bình Phước: Bốn công dân bị xử oan được tòa xin lỗi

Dấu hiệu bức cung trong vụ án oan Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi điều tra lại, ngày 15-11-2013, Công an tỉnh Bình Phước đã đình chỉ điều tra đối với các anh Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn vì hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm. Trước đó, cáo trạng quy kết: Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn cùng làm thuê tại một xưởng điều ở xã Tân Thành (huyện Bù Đốp, Bình Phước). Chiều 11-6-2005, công nhân xưởng điều nghỉ nên cả nhóm rủ thêm NTYN và một số người khác đến nhà một người quen uống bia. Trong lúc uống bia, Trọng kêu Văn, Quàng, Nghĩa ra nói chuyện, dặn khi hết nhậu thì về trước để Trọng chở N. về sau. Lúc ra về, Trọng chở N. đến đoạn đường vắng và đề nghị N. cho nhóm Trọng “làm chuyện ấy” nhưng N. không đồng ý. Trọng nắm tay N. đưa vào vườn điều. Bị N. phản ứng, la hét… Nghĩa, Quàng, Văn đến khống chế làm N. ngất xỉu. Sau khi thực hiện xong hành vi hiếp dâm, Nghĩa gọi N. dậy. Sau đó nhóm này tiếp tục đến nhà bạn chơi. Đến 16 giờ cùng ngày, N. tự đi về nhà mình. Ông Lê Viết Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, trao hoa xin lỗi cho các anh Nguyễn Hữu Nghĩa, Thái Hoàng Trọng. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC Ba tháng sau đó, mẹ N. thấy con có biểu hiện khác thường nên đưa N. đi khám. Kết quả giám định pháp y vào tháng 10-2005 xác định “mọi thứ” của N. bình thường, chỉ có màng trinh là ửng đỏ… Sau đó lần lượt các bị can Trọng, Quàng, Nghĩa, Văn (đều chưa thành niên) bị công an bắt giữ để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em. “Các chú công an đã dọa dẫm, ép nhận tội. Khi lấy lời khai, họ đưa một tờ giấy ghi sẵn nội dung lời khai của Trọng, Quàng. Em không nhận thì bị đánh, bị gí súng vào vùng kín… nên em phải ghi lại lời khai như yêu cầu của công an. Có nhiều từ không hiểu, cán bộ còn giải thích để em biết cách mà ghi. Em ghi hơn nửa giờ là xong” - Nghĩa kể. Tại phiên xử sơ thẩm, các thanh niên này kêu oan và tố cáo rằng họ đã bị ép cung, đánh đập nhưng tòa cho rằng tố cáo không có cơ sở. TAND tỉnh Bình Phước nhận định: Công an có thiếu sót trong giai đoạn điều tra; lời khai của các bị cáo về một số chi tiết liên quan đến diễn biến vụ hiếp dâm chưa trùng khớp nhưng về cơ bản là phù hợp… Tòa phạt các bị cáo từ tám năm đến 12 năm tù. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (nay là TAND cấp cao tại TP.HCM) vạch ra hàng loạt vi phạm của cấp sơ thẩm. Về hình thức, các bị cáo thuộc trường hợp phải có người giám hộ và người bào chữa từ giai đoạn điều tra nhưng không có. Về nội dung, thời gian xác định có hay không việc hiếp dâm mâu thuẫn. Các nhân chứng khai là trên đường về nhà bạn để nhậu tiếp, cả nhóm đi liền nhau, không ai đi tách riêng. Trọng, Nghĩa, Quàng, Văn là nhóm đi sau cũng đến nơi sau đó chừng 2-3 phút. Nếu như vậy thì các bị cáo thực hiện hành vi hiếp dâm lúc nào? Người bị hại khai hiếp ở bụi cỏ, bị cáo thì khai hiếp ở vườn điều, ở trảng tranh. Từ đó tòa hủy án để điều tra lại. Điều tra lại, công an phải đình chỉ vì không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.