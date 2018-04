Chi cục THA sẽ bồi thường gần 400 triệu cho dân

Mới đây, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Bình Thạnh (TP.HCM) có công văn gửi TAND quận này, cho biết đồng ý bồi thường cho ông Lê Công Thành gần 400 triệu đồng theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Lý do là một bản án năm 2005 của TAND TP.HCM xác định ông Thành và bà Lê Thị Hương (vợ cũ của ông Thành) có quyền yêu cầu giải quyết việc ông Mã Văn Trọng (cán bộ Đội THA quận Bình Thạnh) khi tổ chức THA đã chi số tiền của ông bà chưa đúng bằng một vụ kiện khác khi có yêu cầu.



Cạnh đó, Chi cục THADS quận Bình Thạnh cũng đề nghị TAND quận triệu tập ông Trọng (chấp hành viên trực tiếp tổ chức thi hành) và ông Trần Văn Mỵ (Đội trưởng Đội THADS quận Bình Thạnh thời điểm đó) tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xác định rõ trách nhiệm bồi thường của người thi hành công vụ. Được biết ông Trọng và ông Mỵ đã về hưu từ nhiều năm trước. Riêng ông Trọng sau khi về hưu thì làm hội thẩm nhân dân của TAND quận Bình Thạnh. Một nguồn tin cho biết hiện ông Trọng đã có đơn xin nghỉ làm hội thẩm và đang chờ duyệt.



Vì sai phạm của chấp hành viên mà ông Lê Công Thành phải mòn mỏi chờ bồi thường suốt 13 năm qua. Ảnh: NN

Hay tin, ông Thành ngậm ngùi tâm sự với PV Pháp Luật TP.HCM: “Chấp hành viên chia tiền không đúng làm tôi phải khiếu nại cơ quan THA thì họ bảo tôi phải khởi kiện ra tòa. Đến năm 2005, khi bản án có hiệu lực, tôi yêu cầu Chi cục THADS quận Bình Thạnh bồi thường thì cơ quan này lại ủy thác cho Chi cục THADS Thuận An (Bình Dương) giải quyết với lý do tài sản của bà Hương ở địa phương này. Chi cục THA Thuận An ngâm vụ việc của tôi cả chục năm mới giải quyết xong nhưng tài sản của bà Hương vẫn không đủ để THA. Tôi quay trở lại yêu cầu Chi cục THA quận Bình Thạnh bồi thường thì nhận được câu trả lời là không thuộc thẩm quyền giải quyết của họ. Nhùng nhằng mãi thì họ bảo tôi khởi kiện ra TAND quận. Nay họ đã đồng ý bồi thường nhưng tôi vẫn phải chờ tòa mở phiên xử. Tôi nay đã ngoài 90 tuổi, chẳng biết có sống mà chờ nổi tới ngày họ trả tiền cho tôi nữa không. Chấp hành viên, đội trưởng đội THA làm sai mà tôi bị hành khốn khổ suốt mười mấy năm qua”.

Như chúng tôi từng phản ánh, năm 1999, ông Thành (hơn 90 tuổi) và bà Hương được TAND quận Bình Thạnh giải quyết cho ly hôn. Do ông Thành và bà Hương mắc nợ nên tòa đã tuyên nhiều bản án theo hướng hai người phải trả nợ. Sau đó, Đội THADS quận Bình Thạnh (nay là Chi cục THADS quận Bình Thạnh) đã bán đấu giá căn nhà là tài sản chung của hai người được hơn 25,7 tỉ đồng. Thay vì chia đôi mỗi người một nửa thì Đội THADS quận lại chi lố cho bà Hương hơn 13,8 tỉ đồng (chi lố hơn 940 triệu đồng từ phần của ông Thành).

Năm 2005, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên ông Thành và bà Hương mỗi người được hưởng một nửa giá trị căn nhà, buộc bà Hương trả cho ông Thành hơn 940 triệu đồng THA đã chi lố. Tòa cũng cho ông Thành và bà Hương quyền yêu cầu giải quyết đối với chấp hành viên đã chi tiền lố bằng một vụ kiện khác.

13 năm sau, đầu năm 2017, Chi cục THADS quận Bình Thạnh mời ông Thành đến nhận gần 400 triệu đồng. Cơ quan này cũng cho hay do bà Hương đã qua đời và không còn tài sản nào khác nên đã đình chỉ việc THA. Vì thế, ông Thành yêu cầu Chi cục THADS quận Bình Thạnh bồi thường gần 400 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Chi cục THADS quận chưa trả lời đơn thì Cục THADS TP.HCM lại trả lời ông Thành theo hướng bác đơn. Sau khi Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh, Cục THADS TP đã rút lại văn bản trả lời đơn này.

Tháng 8-2017, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hòa (Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Bình Thạnh) thừa nhận việc Đội THADS quận thời đó chi lố hơn 940 triệu đồng là sai. Ông Hòa cho biết việc chi tiền cho bà Hương nhiều hơn ông Thành là do chấp hành viên Trọng đề xuất và đội trưởng THADS quận thời điểm đó là ông Mỵ phê duyệt.