Chủ đầm tôm không nhận lời xin lỗi và trả lại hoa

Chiều 26-4, VKSND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện này tổ chức xin lỗi công khai bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc (ngụ TP HCM, tạm trú xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Buổi xin lỗi diễn ra tại trụ sở UBND xã Phước An với sự tham gia của đại diện các ngành liên quan cùng các cơ quan báo chí.

Tại đây, ông Nguyễn Chí Hà, Phó Viện trưởng VKSND huyện Nhơn Trạch, thừa nhận do thiếu sót trong vấn đề nhận thức pháp luật nên dẫn đến sai sót. Do đó VKS và công an huyện tổ chức buổi xin lỗi công khai này và mong nhận được sự cảm thông. "Chúng tôi nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc. Chúng tôi hứa thời gian tới không để xảy ra tình trạng tương tự” - ông Hà nói.

Bà Ngọc nói: “Danh dự của tôi bị xúc phạm không gì bù đắp được. Hơn nữa, cơ quan điều tra vẫn quyết định xử phạt hành chính dù đã đình chỉ vụ án nên tôi không nhận lời xin lỗi”.

Được biết trong sáng nay, Công an huyện Nhơn Trạch đã tống đạt quyết định đình chỉ khởi tố bị can vì quá trình điều tra thấy hành vi cản trở lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch ngày 5-9-2015 của bà Ngọc không cấu thành tội chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, tại buổi tống đạt quyết định đình chỉ bị can, Công an huyện Nhơn Trạch cũng tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ” với mức phạt 2,5 triệu đồng.



Bà Ngọc không nhận lời xin lỗi.

Tại buổi xin lỗi công khai nói trên, sau lời “khẩn khoản” của cơ quan tố tụng, bà Ngọc tiếp tục: “Tôi có nguyện vọng chính quyền, các lực lượng chức năng chấn chỉnh quy cách làm việc. Lắng nghe những lo lắng, nguyện vọng của dân nghèo”.

Cũng theo chủ đầm tôm, nếu sự việc không có sự can thiệp của báo chí thì bà khó có cơ hội được tự do sau vụ việc.

Trong khi đó, ông Đỗ Kỳ Phong - chồng bà Ngọc cho rằng: “Cơ quan điều tra tống đạt quyết định đình chỉ vụ án nhưng lại quy vào một vi phạm khác và xử phạt hành chính. Như vậy, vợ tôi vẫn bị xử phạt, vẫn có tiền sự tại địa phương. Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và con cái sau này”.

Trả lời những khúc mắc từ bà Ngọc, thiếu tá Lê Minh Tuấn, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Nhơn Trạch, nói: “Nếu gia đình không đồng ý, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo xem xét, xin rút quyết định xử phạt”.

Buổi xin lỗi diễn ra chóng vánh trong khi bà Ngọc và người thân buồn bã ra về khi chưa đạt được đồng thuận.

“Xin lỗi mà các cán bộ vẫn chưa nhận ra cái sai thì tôi không chấp nhận” - bà Ngọc nói. Người này sau đó để lại hoa của đại diện VKSND Nhơn Trạch tặng rồi ra về.