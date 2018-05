Chủ tọa nói gì về phiên xử bà Hứa Thị Phấn?

Hoàn toàn có thể xử vắng mặt Tòa hoàn toàn có thể xử vắng mặt bà Phấn. Nếu có căn cứ xác định bà Phấn lợi dụng tình trạng sức khỏe để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tố tụng của mình, các cơ quan tố tụng có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Trong khi tạm giam, bị can, bị cáo có quyền được chăm sóc y tế theo quy định của pháp luật. Và ngay cả trong trường hợp vắng mặt bị cáo thì việc xét xử vẫn diễn ra bình thường vì với hàng loạt lời khai của các bị can khác và nhiều bằng chứng trong hồ sơ đã đủ cơ sở để tòa tiến hành xét xử. Luật sư NGUYỄN KIỀU HƯNG, Đoàn luật sư TP.HCM Sử dụng nhiều nguồn chứng cứ để xử Điều 60 BLTTHS 2015 bổ sung quy định mới về quyền im lặng, theo đó bị can, bị cáo không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội. Bà Phấn không hợp tác với CQĐT sau khi bị khởi tố có thể là do đang vận dụng quy định này. Tuy nhiên, luật cũng quy định lời khai chỉ là một nguồn chứng cứ chứ không phải tất cả. Việc xét xử thực tế cần rất nhiều nguồn khác nhau để đối chiếu so sánh, củng cố nội dung, tình tiết, tài liệu buộc tội của cơ quan tố tụng. Lời khai của bà Phấn chỉ là một trong số các nhóm lời khai của các bên liên quan là cần chứ không đủ. Bởi vậy cơ quan tố tụng sẽ còn sử dụng nhiều nguồn chứng cứ khác nhau để xét xử. Chẳng hạn lời khai của các bị can, các chứng từ truy ngược dòng tiền tại ngân hàng… Trong cáo trạng của VKS, các bị cáo từ nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín Hoàng Văn Toàn đến Phó Tổng giám đốc Ngô Kim Huệ và nhiều cá nhân khác đều thừa nhận đã giúp sức cho bà Phấn rút ruột ngân hàng. Luật sư HUỲNH TRUNG HIẾU, Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa