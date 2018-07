Cô giáo lừa đảo 14 gia đình hơn 2 tỉ đồng

Ngày 10-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Vi Thị Hoa (46 tuổi, trú thôn Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng buộc Hoa phải trả lại cho 14 gia đình bị hại số tiền hơn 1,5 tỉ đồng mà Hoa đã chiếm đoạt.



Bị cáo Vi Thị Hoa.

Như đã đưa tin, từ tháng 3-2017, khi Hoa đang làm giáo viên Trường THCS xã Đỉnh Sơn thì bị nhiều người viết đơn tố cáo lừa chạy việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Nhiều người nghe lời ngon ngọt và tin tưởng cô giáo Hoa đã bán trâu, bò, đi vay tiền đưa cho Hoa mong "lo lót" cho con có việc làm. Nhưng rồi tiền "mất", mang nợ, con không có việc làm.



Ngày 22-9-2017, Công an huyện Anh Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoa và cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhưng đến ngày 26-9-2017, Hoa đang có ý định chuẩn bị quần áo tư trang và tiền bạc để bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Hoa để phục vụ công tác điều tra.

Theo cáo trạng, do buôn bán và mua hàng đa cấp bị thua lỗ nên từ năm 2012 đến tháng 6-2017, Hoa tự giới thiệu quen biết chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, quen vợ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, quen chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An để lừa xin việc làm.

Với thủ đoạn trên Hoa đã chiếm đoạt của 14 bị hại số tiền hơn 2 tỉ đồng, còn hồ sơ xin việc thì Hoa vứt xuống sông Lam.



Cảnh sát dẫn giải Vi Thị Hoa về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Số tiền chiếm đoạt được Hoa trả nợ và tiêu xài cá nhân. Sau sự việc xảy ra, Hoa đã khắc phục trả một phần cho bị hại với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.



Tại phiên Tòa, bị cáo Hoa thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.