Cựu công an ‘ăn chặn’ kỳ nam lãnh án 10 năm tù

Hồ sơ vụ án thể hiện đầu tháng 9-2012, từ một nguồn tin của những phu trầm ở Quảng Nam rằng họ vừa trúng đậm kỳ nam tại rừng Gộp Ngà (thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn), lập tức hàng ngàn người đổ về đây để tìm vận may.

Trước tình trạng quá lộn xộn, gây mất an ninh trật tự tại vùng cao này, UBND huyện Khánh Sơn thành lập đội liên ngành nhằm ngăn chặn dòng người đổ về Khánh Sơn, giải thích cho phu trầm hiểu rõ về các quy định của chính quyền chứ không phải tịch thu trầm của họ.

Thế nhưng một số thành viên của đội này đã “làm khác” với tinh thần chung nói trên. Để cho giới tìm trầm “an tâm” đào bới, một số thành viên là công an thuộc đội liên ngành đã bật đèn xanh với cam kết bằng miệng: “Nếu đào được trầm sẽ ăn chia theo tỉ lệ 50/50”.

Thấy phương án này có thể “chịu được”, các phu trầm đã đồng ý. Ngày 29-9-2012, hay tin có một nhóm người đào được 1,5 kg trầm, lập tức đội liên ngành có mặt. Các sĩ quan công an - thành viên trong đội đã thu toàn bộ số trầm trên với lời hứa sau khi bán được sẽ “cưa đôi” số tiền.

Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó, các phu trầm đợi mãi tiền bán trầm như thỏa thuận mà vẫn không thấy đâu. Họ làm đơn tố cáo ba sĩ quan công an trong đội liên ngành gồm Vũ Anh Trung; Nguyễn Hồng Hà và Trần Lệ Kiên.

Sau thời gian điều tra, ngày 4-4-2013, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba sĩ quan công an nói trên, đồng thời mở rộng điều tra đến những người liên quan, trong đó có ông Nguyễn Thành Trung và Luân Văn Nam.



Bị cáo Nguyễn Thành Trung

Trước đó, ngày 17-8-2015 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 9 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (thấp hơn mức án mà TAND huyện Khánh Sơn xử sơ thẩm lần 1 đã tuyên là 1 năm tù).

Ba đồng sự của Trung và một tài xế bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Hồng Hà (Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, SN 1967) và Vũ Anh Trung (Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường, SN 1978) mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù, Trần Lệ Kiên (Phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp, thuộc Công an huyện Khánh Sơn, SN 1984) 5 năm tù, Luân Văn Nam (SN 1985) 2 năm 6 tháng tù. Tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước gần 1,7 tỷ đồng và buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Sau đó, Trung kháng cáo kêu oan. Ngày 21-11-2017 TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy một phần bản án. Giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vì xét thấy bị cáo Trung không phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, mà phạm một tội khác đó là đồng phạm với các đồng sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.