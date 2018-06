Đôi nam nữ bị cướp khi đang ngồi tâm sự giữa đêm

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn Tòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKS cùng cấp yêu cầu điều tra làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Tối ngày 25-6-2017 Tuấn điều khiển xe máy chở một đồng phạm tên Âu đến khu bãi rong thuộc thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang thì gặp một đôi nam nữ đang ngồi trên xe máy hiệu Exciter (trị giá 26.766.000 đồng) tâm sự.



Hai bị cáo tại tòa

Âu lấy trong người ra 2 con dao đưa cho Tuấn 1 con rồi đi đến sau lưng người bị hại nói: “Có bật lửa không cho mượn”. Ngay sau đó Tuấn đến gần dùng tay phải cầm dao kê vào gáy, tay trái kẹp cổ khống chế người thanh niên. Âu kê dao vào cổ khống chế người phụ nữ. Âu móc vào túi quần người thanh niên lấy được 1 chiếc điện thoại hiệu Nokia, 50.000 đồng và 1 chìa khóa xe máy.



Âu bắt người phụ nữ mở cốp xe tìm tài sản để lấy nhưng không có nên xô ngã chị này rồi lên xe máy Exciter bỏ chạy, Tuấn xô ngã người thanh niên rồi lên xe máy chạy theo Âu về hướng Cam Ranh.

Ngày hôm sau hai bị cáo chạy xe Exciter đến nhà Hồ Phi Hùng để tìm người bán. Hùng biết bị cáo An đang cần mua xe nên gọi điện thoại đến nhà. Au biết rõ xe máy trên do Âu phạm tội mà có và không có giấy tờ hợp pháp nhưng vì ham rẻ nên đồng ý mua với giá 4,2 triệu đồng.

Sau đó, An đem về sơn lại xe thành màu đỏ - trắng, vứt biển số rồi gắn biển số xe của gia đình để sử dụng nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó An cho người mượn xe thì bị tổ tuần tra Công an xã Vĩnh Lương kiểm tra hành chính phát hiện tạm giữ.

Số tiền bán xe máy, Âu chia cho Tuấn 930.000 đồng. Chiếc điện thoại cướp được Âu giữ lại sử dụng.