Hai thanh niên bị phạt tù vì tuyên truyền chống nhà nước

Ngày 23-8, TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Quốc Duy (31 tuổi) ba năm tù, Nguyễn Hữu Thiên An (21 tuổi, cùng ngụ phường Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) hai năm tù cùng về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo khoản 1 Điều 88 BLHS. Hai bị cáo là anh em con chú bác ruột.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Quốc Duy sử dụng mạng xã hội Facebook để trực tiếp soạn thảo, chia sẻ hàng chục bài viết với quan điểm sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Duy kêu gọi các phần tử cùng đấu tranh, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Còn Nguyễn Hữu Thiên An đã dùng sơn vẽ khẩu hiệu phản động theo lời kêu gọi của tổ chức phản động Việt Tân trên tường trụ sở Công an phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào khuya 17-4-2015.





Sau đó, An dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi đăng trên trang Facebook của tổ chức Việt Tân.

Giữa tháng 5-2015, An sang Singapore tham dự khóa huấn luyện truyền thông do tổ chức Việt Tân, Đài Á châu tự do (RFA), tổ chức Article 19 tổ chức. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Thiên An cùng với Phan Trọng Ngôn (sinh ngày 22-12-1998, ngụ TP.HCM) bàn bạc, lập kế hoạch khảo sát để đánh bom ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM với mục đích gây tiếng vang, tạo điểm nóng. Tuy nhiên, kế hoạch trên chỉ dừng lại ở việc trao đổi, bàn bạc giữa An và Ngôn.

Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, Phan Trọng Ngôn có dấu hiệu phạm tội khủng bố. Tuy nhiên, Ngôn chưa thành niên, chưa trưởng thành hoàn toàn về mặt nhân cách, tâm lý, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các trang mạng có nội dung chính trị phản động. Trong quá trình điều tra, Ngôn khai báo thành khẩn, gia đình hợp tác tích cực nên các cơ quan tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngôn mà giao chính quyền địa phương phối hợp gia đình giám sát, giáo dục.