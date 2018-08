Hoãn xử các cán bộ vụ Đồng Tâm vì thiếu nhiều bị cáo

Sáng 10-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ sai phạm đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tuy nhiên, phiên tòa đã không thể diễn ra theo như kế hoạch.



Cụ thể, do bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên Giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức) và bị cáo Phạm Hữu Sách (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Mỹ Đức) vắng mặt không có lý do. Đồng thời, luật sư Vương Cẩm Vân, luật sư bào chữa cho bị cáo Dũng, có đơn đề nghị hoãn phiên tòa do trùng lịch xét xử với một vụ án khác, HĐXX TAND TP Hà Nội đã thống nhất hoãn phiên tòa tới ngày 17-8 tới đây.



Các bị cáo tại tòa

Trước đó, TAND huyện Mỹ Đức đã tuyên án các cựu cán bộ xã Đồng Tâm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, Nguyễn Văn Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm) 30 tháng tù; Lê Đình Thuần (nguyên Chủ tịch UBND xã) 42 tháng tù; Nguyễn Xuân Trường (nguyên cán bộ địa chính xã) 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Tiến Triển (nguyên bí thư Đảng ủy xã) 30 tháng tù; Nguyễn Văn Bột (nguyên chủ tịch UBND xã) 18 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Đức (nguyên chủ tịch UBND xã), Bùi Văn Hồng (nguyên xã đội trưởng) và Bùi Văn Dũng (nguyên Trưởng ban Tài chính xã), mỗi bị cáo 30 tháng tù; Nguyễn Văn Minh (nguyên trưởng công an xã) và Nguyễn Văn Khang (nguyên kế toán ngân sách xã), mỗi bị cáo 20 tháng tù.

Bốn cựu cán bộ huyện Mỹ Đức bị tuyên phạt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cụ thể: Phạm Hữu Sách (nguyên trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện) 24 tháng tù, cho hưởng án treo; Đinh Văn Dũng (nguyên giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện) 36 tháng tù; Bạch Văn Đông (nguyên phó giám đốc văn phòng Đăng ký đất đai huyện) 30 tháng tù; Trần Trung Tấn (nguyên cán bộ văn phòng Đăng ký đất đai huyện) 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Sau bản án sơ thẩm, có 10/14 bị cáo trong vụ án này làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Phạm Hữu Sách, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức, kháng cáo đề nghị xem xét lại vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo. Bị cáo này cho rằng bản thân không phạm tội như kết luận của bản án sơ thẩm.

Chín bị cáo còn lại thừa nhận hành vi sai phạm của mình nhưng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bốn bị cáo Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Văn Sơn, Trần Trung Tấn, Nguyễn Văn Bột không làm đơn kháng cáo.