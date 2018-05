Hoãn xử phúc thẩm vụ Trần Minh Lợi đưa hối lộ

Sáng 7-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Minh Lợi (SN 1968, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) về tội đưa hối lộ.

Tuy nhiên, do một bị cáo khác trong vụ án là Huỳnh Kim Cao Trí có đơn xin hoãn phiên tòa vì đang nằm viện điều trị nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Trước đó, ngày 27-3, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm đã phạt Trần Minh Lợi bốn năm sáu tháng tù về tội đưa hối lộ, bảy bị cáo khác từ chín tháng tù treo đến hai năm sáu tháng tù về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ…



Bị cáo Trần Minh Lợi tại phiên xử phúc thẩm sáng 7-5.

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2016, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) bắt sáu người đánh bạc tại xã Thuận An. Người nhà các con bạc đã được Trần Minh Lợi hướng dẫn ghi âm, ghi hình toàn bộ hành vi đưa 60 triệu đồng cho Lãnh Thanh Bình (nguyên trung úy, cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) để xin cho người nhà được tại ngoại.



Sau đó, Trần Minh Lợi không tố cáo ngay hành vi nhận hối lộ của Bình mà dùng các tài liệu này để đe dọa, khống chế, ép buộc Bình phải tác động đến CQĐT cho các đối tượng đánh bạc được tại ngoại và phải trả lại tiền cho người nhà con bạc.

Bình đã báo cáo sự việc với Công an huyện Đắk Mil và tố cáo Trần Minh Lợi về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, CQĐT còn chứng minh trong năm 2014, Trần Minh Lợi cũng đã dùng các thủ đoạn trên để ép Nguyễn Văn Phúc (nguyên giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc - Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk) cho vay vốn sai quy định tại Phòng giao dịch Đại Lộc.

Bản án sơ thẩm nhận định Trần Minh Lợi có thái độ khai báo thành khẩn, nhiều người thân trong gia đình có công và được tặng thưởng nhiều huân, huy chương, trong thời gian bị cáo sinh sống trên địa bàn có nhiều đóng góp, hỗ trợ kinh phí cho địa phương nên phạt như trên.