Nguyên chủ tịch, phó chủ tịch TP. Vũng Tàu cùng hầu tòa

Xin huỷ bỏ lệnh kê biên đất để tiếp tục triển khai dự án Tháng 7-2015, sau khi được tại ngoại, các lãnh đạo công ty An Khang đã có đơn gửi UBND tỉnh, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao cùng các cơ quan chức năng xin phép được huỷ bỏ kê biên 43 thửa đất, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn dở dang trước khi bị khởi tố hình sự để triển khai dự án. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng dù có nhiều văn bản trao đổi qua lại, có hướng gợi mở và đưa ra điều kiện ràng buộc với công ty An Khang nhưng đến nay chưa có một văn bản chính thức nào đồng ý chủ trương này. Theo công ty An Khang việc kê biên đất (tương đương “chôn” số vốn tương đương khoảng 1.400 tỉ đồng) khiến công ty dù muốn tiếp tục triển khai dự án, khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư nhưng không thể thực hiện. Công ty An Khang cam kết được sự hỗ trợ của một đơn vị khác muốn đầu tư vào dự án, công ty có thêm nguồn lực tài chính để thoả thuận với các bị hại- khách hàng ký hợp đồng góp vốn khắc phục hậu quả. Trong đó, nhiều khách hàng đã nhận lại tiền và thanh lý hợp đồng, tiếp tục chờ nhận nền đất viết đơn bãi nại...