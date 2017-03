Sửa BLHS: Khoan hồng với người chưa thành niên

Bỏ án tử hình: Nên trưng cầu ý dân? Ở nước ta, số các điều luật quy định hình phạt tử hình đã giảm đáng kể qua các lần sửa luật: BLHS 1985 có 44 điều luật quy định hình phạt tử hình, BLHS năm 1999 có 30 điều luật quy định hình phạt tử hình, đến lần sửa đổi, bổ sung năm 2009 chỉ còn 22 điều luật quy định hình phạt này… Xu hướng chung là hạn chế và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình. Tuy nhiên, người dân nước ta chưa sẵn sàng cho việc loại bỏ hình phạt tử hình trong cơ cấu hệ thống hình phạt nước ta, nếu ngay lập tức loại bỏ sẽ dễ dẫn đến phản ứng của người dân, gây bất ổn xã hội. Chẳng hạn vụ Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng tại Bắc Giang năm 2011. Dù đã phạm những tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, cướp tài sản với nhiều tình tiết tăng nặng nhưng do chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội nên theo quy định, Luyện không bị áp dụng hình phạt tử hình. Biết được điều này, nhiều người dân đã tỏ thái độ bức xúc, thậm chí có ý kiến đòi phải sửa luật để tử hình Luyện và đại diện các cơ quan tố tụng tại Bắc Giang đã phải giải thích, trấn an dư luận. Kết quả khảo sát do khoa Luật ĐHQG Hà Nội tiến hành cho thấy số người ủng hộ giữ án tử hình vẫn chiếm tới 57,92%, trong khi số người ủng hộ bỏ án tử hình chỉ là 37,82%. Nhiều ý kiến vẫn cho rằng việc có hình phạt tử hình là đương nhiên để đảm bảo sự công bằng của pháp luật, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa tội phạm, nhất là đối với án tham nhũng hoặc án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, tôi đề nghị nên trưng cầu ý dân về vấn đề này để thể hiện thái độ tôn trọng của Nhà nước đối với nguyện vọng của nhân dân và tạo cơ sở để Nhà nước có quyết sách đúng đắn về hình phạt tử hình. PGS NGUYỄN NGỌC CHÍ, Giám đốc Trung tâm LERES, ĐHQG Hà Nội