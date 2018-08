Tham ô 48,3 tỉ tiền vật tư, nguyên GĐ PVCoating sắp hầu tòa

Ngày 10-8, theo tin từ TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tòa này đã thụ lý cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố bảy bị can nguyên là lãnh đạo Công ty CP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas) về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao ngày 1-8, bị can Trần Đức Minh - nguyên giám đốc PV Coating, Phạm Ngọc Minh - nguyên phó giám đốc, Bùi Nhật Vinh - nguyên trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật, Nguyễn Thị Hà Nhung - nguyên kế toán trưởng, trưởng phòng Tài chính Kế toán bị truy tố về tội tham ô tài sản.



Nguyên giám đốc PVCoating Trần Đức Minh



Nguyên PGĐ Phạm Ngọc Minh

Các bị cáo Nguyễn Phước Toàn - nguyên PGĐ Nhà máy Bọc ống PV Coating, Nguyễn Công Chương - nguyên phó trưởng phòng Tài chính Kế toán và Kim Văn Anh - nguyên giám đốc Nhà máy Bọc ống PV Coating bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm.



Bị cáo Trần Đức Minh và Phạm Ngọc Minh hiện vẫn đang bị tạm giam, năm bị cáo khác được cho tại ngoại. Ngày 3-8, sau khi nhận được hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh với bị cáo đang được tại ngoại, thời gian đến 3-11-2018 để phục vụ việc xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, PVCoating được thành lập năm 2007 (trụ sở tại Bà Rịa-Vũng Tàu), chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại, gia tải đường ống, bảo dưỡng sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện nổi. Trong đó, PV Gas sở hữu gần 53% vốn điều lệ của công ty. Từ tháng 6-2013 đến 10-2016, ông Trần Đức Minh là giám đốc, đại diện quản lý phần vốn của PV Gas tại PVCoating.

PVCoating được PVGas chỉ định thầu gói thầu dự án bọc ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 (viết tắt là dự án NCS2-GĐ1). Năm 2013, ông Trần Đức Minh, đại diện công ty ký hợp đồng tư vấn với Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng để viện này cung cấp trọn gói dịch vụ tư vấn xây dựng định mức, đơn giá bọc ống 3LPE&CWC cho dự án trên.

Sau khi Viện Kinh tế Xây dựng có dự thảo định mức, đơn giá, PV Gas đã xây dựng dự toán, thẩm định và phê duyệt dự án, trị giá hơn 1.000 tỉ đồng, ký hợp đồng giao cho PV Coating triển khai thực hiện (17-4-2014).

Để chuẩn bị cho thực hiện dự án, trước khi ký hợp đồng với PV Gas, ngày 4-4-2014, ông Trần Đức Minh chỉ đạo phòng Kinh tế Kỹ thuật và Nhà máy Bọc ống lập kế hoạch vật tư, cải tiến kỹ thuật cảm biến nhận biết mối hàn nhằm tiết kiệm vật tư khi thực hiện dự án.

Cáo trạng quy kết, ông Trần Đức Minh biết trong quá trình thực hiện dự án NCS2-GĐ1 do áp dụng kỹ thuật cảm biến nhận biết mối hàn nên tiết kiệm được nhiều nguyên vật liệu; biết định mức bọc ống 3LPE&CWC do Viện Kinh tế Xây dựng lập cao hơn thực tế sản xuất…

Tuy nhiên, bị cáo vẫn chỉ đạo ký hợp đồng mua vật tư theo định mức do Viện Kinh tế Xây dựng đưa ra. Nhưng sau đó chỉ đạo nhân viên chuyển số vật liệu dư gồm 836,8 tấn hạt nhựa HE 3450HD và sáu vật tư khác gồm 29,76 tấn bột nhựa LE851P; 2,78 tấn bột nhựa Sinter; 76 tấn thép các loại; 1,5 tấn PS Ball…cất giấu ở kho của một công ty nhựa (KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai - gọi tắt là Kho K752). Việc gửi số hàng trên đã được ông Trần Đức Minh liên hệ trước với giám đốc công ty này.

Để hợp thức hóa, Ông Trần Đức Minh đã trực tiếp trao đổi, bàn bạc, chỉ đạo cấp dưới gồm Phạm Ngọc Minh, Nhung và Vinh điều chỉnh hồ sơ kế toán. Bị can Phạm Ngọc Minh; Nhung; Vinh đã chỉ đạo các nhân viên khác lập chứng từ kế toán nâng khống khối lượng vật tư xuất kho sử dụng cho dự án NCS2-GĐ1 cao hơn khối lượng thực tế sử dụng cho sản xuất…

Khi thôi giữ chức vụ giám đốc PVCoating ngày 17-10-2016, ông Minh ký biên bản bàn giao vật tư cho ông Lê Quyết Thắng, (thời điểm đó là giám đốc mới) nhưng không bàn giao cho PVCoating số vật tư đang cất giấu ở kho K752. Tham gia ký biên bản bàn giao còn có các bị cáo khác…

Vụ việc sau đó được phát hiện và tố cáo tới Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Tháng 11-2016, sau khi làm việc với Cơ quan ANĐT, bị cáo Trần Đức Minh khai báo và nộp lại số vật tư. Qua giám định, số hàng trên trị giá hơn 48,3 tỉ đồng. Do đây là số hàng đặc chủng, cơ quan tố tụng sau đó đã giao lại cho công ty PV Coating quản lý, sử dụng.

Ông Trần Đức Minh bị cáo buộc tham ô số tiền 48,3 tỉ giá trị vật tư cất giấu riêng trên. Các đồng phạm khác được cho là giúp sức để tham ô, làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Một số nhân viên khác bị xử lý hành chính.