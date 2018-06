Thanh niên trợn mắt ép học sinh bỏ tiền vô... ống heo

Ngày 11-6, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Văn Mừng (gần 18 tuổi), tuyên y án sơ thẩm, phạt Mừng sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.



Bị cáo Mừng tại tòa phúc thẩm ngày 11-6. Ảnh: NN



HĐXX nhận định bị cáo phạm tội rất nhiều lần. Khi phạm tội đã được công an nhắc nhở nhưng không từ bỏ mà lại chuyển sang hình thức phạm tội khác tinh vi hơn. Số tiền bị cáo chiếm đoạt không lớn nhưng hành vi phạm tội gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến môi trường học tập của các em học sinh, gây tâm lý hoang mang cho học sinh, có khả năng ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em… Do đó cần phải có hình phạt nghiêm để răn đe đối với bị cáo.

Theo hồ sơ, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, khoảng tháng 9-2017, Mừng đã nhiều lần đến trước cổng Trường THCS Đông Hiệp (xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để dọa đánh các em học sinh nhỏ tuổi hơn nếu các học sinh này không đồng ý đưa tiền cho Mừng, trong đó có năm em Danh, Thành, Bảo, Đạt, Vinh và một số học sinh khác. Do sợ bị đánh nên các em học sinh này đã đưa tiền cho Mừng từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng.

Ngoài ra, Mừng còn yêu cầu các học sinh khác gồm Dự, Qui và Khỏe xin tiền các học sinh khác sau đó đưa lại cho Mừng mỗi ngày từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng.

Khi phát hiện sự việc, các phụ huynh của các học sinh đã trình báo Công an xã Đông Hiệp giải quyết.

Sau khi công an xã làm việc với Mừng, Mừng không trực tiếp đứng trước cổng trường để xin tiền nữa mà mua một con heo đất để trong quán nước của bà NTT. Khi các học sinh ra quán uống nước thì Mừng trợn mắt nhìn làm các em sợ và tự bỏ tiền vào heo đất.

Tổng số tiền mà Mừng, Khỏe, Qui, Dự đã chiếm đoạt của các học sinh khoảng 300.000 đồng. Số tiền này Mừng đã tiêu xài cá nhân hết.

Các học sinh Khỏe, Qui, Dự tuy có cùng Mừng cưỡng đoạt tài sản của các học sinh nhưng vào thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an không khởi tố.

Xử sơ thẩm vào tháng 3-2018, TAND huyện Cờ Đỏ phạt Mừng sáu tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Sau đó bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo và tòa phúc thẩm đã tuyên phạt như trên.