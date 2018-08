Thuê xe, báo mất rồi… bỏ đi đâu không rõ

Trước đó, bà Hồ Ái Huỳnh My (ngụ quận Tân Bình) nộp đơn cho Công an phường Phú Trung (quận Tân Phú), tố giác rằng cuối tháng 8-2017, bà cho ông Thắng thuê chiếc xe bảy chỗ hiệu Kia Sorento, biển số 51G-444.47 với giá 800.000 đồng/ngày. Theo yêu cầu của ông Thắng, bà cho người lái xe đến quán cà phê rửa xe của ông Thắng tại chung cư Huỳnh Văn Chính (quận Tân Phú) giao xe. Sau đó ông Thắng đề nghị bà cho thuê xe theo tháng với giá 18 triệu đồng/tháng và bà đồng ý.



Do ông Thắng không trả đủ tiền thuê nên bà My nhiều lần liên lạc đòi tiền thuê và đòi lại xe. Ngày 2-11-2017, ông Thắng báo với bà rằng chiếc xe đã bị mất. Cụ thể, ông Thắng nói cho một người khác thuê lại nhưng người này sử dụng giấy tờ giả lừa lấy mất xe. Ông Thắng giao xe cho khách ngày 30-8-2017 tại quán cà phê rửa xe của ông, do trời tối nên ông không nhìn rõ mặt người thuê…

Cho rằng bị ông Thắng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà My tố giác. Tại Công an phường Phú Trung, ông Thắng khai rằng đã chạy xe đến Trà Vinh giao cho người thuê xe tại đó, đến ngày 5-9-2017 thì mất dấu xe và không liên lạc được với người thuê. Ngày 24-10-2017, ông Thắng có trình báo đến Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh).



Chiếc Kia Sorento bị mất của bà My. Ảnh: LT

Công an phường Phú Trung đã liên lạc qua điện thoại để xác minh và Công an huyện Châu Thành xác nhận có tiếp nhận vụ việc trình báo của ông Thắng.

Tuy nhiên, bà My kiểm tra định vị xe thì thấy xe chỉ di chuyển trên tuyến đường từ TP.HCM đến Tây Ninh thì mất dấu, không hề di chuyển xuống Trà Vinh như ông Thắng trình bày.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an quận Tân Phú. Công an quận này đã phát thông báo truy tìm chiếc xe Sorento bị mất đến công an 23 quận, huyện ở TP.HCM, PC67 Công an TP.HCM cùng một số tờ báo.

Đến ngày 2-5-2018, Công an quận Tân Phú ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Lý do vì ông Thắng và ông Khoa (người làm của ông Thắng) không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ nên công an quận chưa làm việc được. Hai ngày sau, công an quận ra thông báo truy tìm ông Thắng và ông Khoa.

PV liên hệ với VKSND quận Tân Phú để tìm hiểu sự việc, cơ quan này cho biết hiện vụ án đang được tạm đình chỉ, hồ sơ đang ở công an quận nên đề nghị PV liên hệ với công an quận. Liên hệ Công an quận Tân Phú, đại diện đội điều tra tổng hợp cho biết vụ việc đang được tạm đình chỉ nhưng cơ quan công an đã phát các thông báo truy tìm đối tượng, khi có đủ cơ sở sẽ phục hồi điều tra lại.

“Tâm lý của người bị mất tài sản khi trình báo công an là rất mong công an sớm khởi tố vụ án. Riêng trong vụ này vì hồ sơ có các hợp đồng thuê xe dân sự, cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú lại chưa làm việc được với ông Thắng do ông này đã đi khỏi nơi cư trú. Với những chứng cứ hiện tại thì chưa đủ cơ sở để kết luận có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không thể khởi tố vụ án được. Chúng tôi đã mời bà My đến để giải thích không phải cơ quan điều tra cứ muốn khởi tố là khởi tố, mọi việc phải theo quy định của pháp luật chứ không thể nôn nóng được” - vị này cho biết thêm.