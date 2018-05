Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận vừa có thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Quang Phong (ngụ thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh) tố cáo vợ ông là bà T. (44 tuổi) vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng và giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tài sản.



Theo đơn của ông Phong, ông và bà T. kết hôn năm 1993, có với nhau ba con chung và một thửa đất hơn 55.000 m2. Trên đất ngoài căn nhà, ông Phong còn đào ao, trồng 5.000 trụ thanh long, ước tính tổng trị giá hơn 10 tỉ đồng. Theo ông Phong, mỗi năm thu hoạch thanh long lãi hơn 1 tỉ đồng và đều đưa cho bà T. giữ. Từ năm 2013, ông Phong nghe hàng xóm đồn bà T. đang tìm cách thu vén tài sản cho mình và có nhân tình trẻ tuổi hơn bà, là kỹ thuật viên một tiệm massage…

Năm 2015, bà T. sinh con thứ tư. Do nghi ngờ không phải con mình nên cuối năm 2016 ông Phong lấy mẫu đi giám định ADN, kết quả cho thấy cháu bé không cùng huyết thống với ông. Ngay sau đó bà T. nộp đơn yêu cầu ly hôn với ông rồi dẫn con ra TP Phan Thiết mở một tiệm massage. Thời điểm này nhà đất đã đứng tên bà T. và bà đã thế chấp ngân hàng vay 1,5 tỉ đồng.

Theo thông báo của Công an huyện Hàm Thuận Nam, cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định chữ ký của ông Phong trên bốn giấy thỏa thuận tặng cho đất bà T. Kết quả, các chữ ký, chữ viết không phải do ông Phong viết ra. Do đó nội dung tố cáo bà T. có hành vi làm giả giấy thỏa thuận để làm thủ tục đứng tên trên giấy đỏ nhằm chiếm đoạt tài sản chung của vợ chồng là có cơ sở. Đến khi làm thủ tục ly hôn, ông Phong đã phát hiện và không yêu cầu chia tài sản nên bà T. chưa chiếm đoạt được tài sản này, do đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện cho rằng: “Việc ông Phong tố cáo bà T. làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tài sản thực chất là tố cáo hành vi chứng thực khống giấy thỏa thuận của cán bộ UBND xã Hàm Thạnh nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Hàm Thuận Nam”. “Trong trường hợp người thực hiện chứng thực gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức do lỗi của mình thì sẽ bị xử lý kỷ luật, bồi thường theo quy định của pháp luật” - thông báo viết.

Ngày 25-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Hương (Trưởng phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam) cho biết phòng chưa nhận được thông tin này. Nếu có việc như trên thì Phòng Nội vụ, UBND huyện sẽ xử lý trách nhiệm của cán bộ đã có hành vi xác nhận nói trên.

Về nội dung ông Phong tố cáo bà T. vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, Phó Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam Đào Quang Châu cho biết đây là chuyện quan hệ lén lút trong thời gian chung sống với ông Phong. Hành vi này không thỏa mãn cấu thành tội vi phạm chế độ một vợ một chồng theo Điều 147 BLHS 1999. Hơn nữa, khi công an huyện tiếp nhận đơn tố cáo của ông Phong thì thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi này của bà T. đã hết nên cũng không có cơ sở để xử phạt hành chính

bà T.