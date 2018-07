Tòa lật tẩy ‘hợp đồng… xiết nợ’: Khó nhưng nên làm

“Tòa không công tâm, con nợ thua chắc” Trên báo Pháp Luật TP.HCM điện tử (plo.vn) có rất nhiều bạn đọc gửi ý kiến bày tỏ sự quan tâm đối với vấn đề này. Các bạn đọc cho rằng đây là biến tướng mà bên cho vay sử dụng. Khi bên vay không trả được nợ và tiền lãi thì bên cho vay sẽ yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hoặc bên cho vay có chủ ý bán, chuyển nhượng tài sản thế chấp để kiếm lời to. Do tâm lý ngại đụng đến các thủ tục vay vốn tại các ngân hàng nên người nghèo dù có tài sản nhà, đất cũng phải ra ngoài vay nóng vì vậy dễ gặp rủi ro. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến ở hoạt động cho vay hiện nay, nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh cũng như gây thiệt hại nặng nề đối với tài sản cho bên đi vay. Đã có nhiều vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng đất mà khả năng chính là một hình thức xiết nợ đã xảy ra. Những vụ việc như thế này, người dân hầu hết chỉ có thể trông đợi ở việc xét xử của tòa án nhưng tòa mà không công tâm, chịu khó là con nợ thua chắc. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến băn khoăn về quyền lợi của người thứ ba ngay tình vì giao dịch hợp pháp. Cạnh đó là lưu ý về khó khăn của các công chứng viên khi gặp những trường hợp này bởi nếu hai bên đều tự nguyện, tự thỏa thuận, đủ năng lực hành vi dân sự, hồ sơ đầy đủ thì công chứng viên không có lý do gì để từ chối công chứng…