TP.HCM: Cán bộ uỷ ban tham ô gần 500 triệu đồng

Quá trình điều tra và tại toà, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Trong vụ án, chủ tịch phường giai đoạn này Hà Thị Vân đã tự ý giao cho Tâm quản lý, sử dụng chương trình chi lương điện tử thuộc trách nhiệm của mình, ký duyệt nhiều hồ sơ rút dự toán ngân sách do Tâm trình mà không kiểm tra kỹ để xảy ra việc tham ô là có sai phạm. Tuy nhiên thanh tra quận làm rõ vụ việc là do bà Vân phát hiện và thông báo đề nghị thanh tra. Thời điểm xảy ra sự việc bà Vân mới nhận nhiệm vụ, không có chuyên môn, nghiệp vụ tài chính kế toán nên không phát hiện. Do toàn bộ hậu quả đã được khắc phục, bà Vân đã bị điều chuyển công tác về làm chuyên viên phòng Nội vụ quận nên không xem xét trách nhiệm hình sự...