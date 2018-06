VKSND Đồng Nai phải bồi thường oan hơn 350 triệu

Gần 10 năm mới được minh oan Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2005 ông Trần bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc đã giao cấu với bé gái 12 tuổi làm bé có thai. Cuối năm 2006 TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm nhưng trả hồ sơ vì nhiều tình tiết chưa rõ, ông Trần kêu oan, tố bị bức cung, dùng nhục hình. Tháng 1-2007, kết quả giám định ADN của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẳng định ông Trần không phải là cha của đứa trẻ mà bé gái 12 tuổi mang thai. Năm 2008, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đình chỉ điều tra với ông Trần với lý do: “Hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được hành vi phạm tội”. Nhưng khi ông Trần đòi bồi thường oan thì VKS tỉnh từ chối. Giữa năm 2015 Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phân tích theo hướng khẳng định ông Trần phải được bồi thường oan. Từ thông tin trên báo, VKSND Tối cao và HĐND tỉnh Đồng Nai yêu cầu VKS tỉnh xem xét lại vụ việc. Sau đó ông Trần được thừa nhận là bị làm oan.