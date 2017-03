Vụ gài bẫy bắt cướp: Công an phủ nhận

Bản án 7 năm tù bị hủy Như đã thông tin, ngày 26-11-2015, TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt Phạm Minh Tiến (23 tuổi, ngụ thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) bảy năm tù về tội cướp tài sản. Bản án sơ thẩm xác định do có quen biết từ trước, ngày 5-2-2015, khi gặp cháu Nguyễn Thị Bích Vân (sinh năm 2000, ngụ xã Diên An, huyện Diên Khánh), Tiến đánh cháu Vân rồi lấy một điện thoại di dộng, sau đó tiếp tục lấy 800.000 đồng thì bị công an bắt giữ. Xử phúc thẩm mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại. Lý do là tại hai phiên tòa sơ thẩm, người bị hại cho rằng Tiến và mình có quan hệ tình cảm, chờ đủ tuổi sẽ tổ chức đám cưới. Tiến đánh cháu Vân không phải để cướp tài sản mà do ghen tuông, việc đưa điện thoại, tiền cho Tiến là do cháu Vân tự nguyện chứ không phải Tiến cướp. Đặc biệt, người bị hại cũng cho rằng 800.000 đồng là của Công an huyện Diên Khánh đưa cháu Vân để gài bẫy bắt Tiến. Ngoài ra, sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, người bị hại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mẹ của người bị hại cho rằng sau khi cháu Vân thay đổi lời khai, công an đến nhà xúi cháu Vân bỏ trốn, nếu không sẽ bị bỏ tù. Trả hồ sơ là quyền của tòa. Chúng tôi còn xét nội dung trả đó có cần thiết phải trả cho CQĐT hay không. VKS vẫn có quyền để điều tra bổ sung mà không cần thiết phải trả cho CQĐT. Ông TRẦN ĐÌNH HỒNG, Viện trưởng VKSND huyện Diên Khánh, Khánh Hòa