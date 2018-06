Vụ siêu mẫu Ngọc Thúy kiện: Người trong cuộc nói gì?

TAND TP.HCM đã thụ lý và phân công thẩm phán phụ trách giải quyết vụ bà Phạm Thị Ngọc Thúy (ngụ tại Mỹ) kiện bà Phan Như Thảo (vợ doanh nhân Đức An) tranh chấp đòi bồi thường do xâm phạm danh dự, nhân phẩm.

Lý do bà Thúy khởi kiện liên quan đến việc bà Thảo đăng bài viết trên Facebook ngày 17-3 thông tin "Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho ba thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo" là không đúng, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm và tinh thần của bà.





Theo đơn siêu mẫu Ngọc Thúy gửi từ Mỹ về được hợp thức hóa lãnh sự, ngày 18-3, khi đang ở nước ngoài, thông qua các trang báo điện tử tại Việt Nam và trang mạng xã hội Facebook, bà phát hiện bà Thảo có hành vi bịa đặt và loan những điều không đúng sự thật trên mạng. Không những thế, bà Thảo còn tạo điều kiện cho giới truyền thông đưa những tin tức hàm ý không đúng sự thật về bà, gây ảnh hưởng và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín.



Cụ thể, ngày 17-3, bà Thảo đăng trên Facebook cá nhân mang tên Phan Như Thảo thông tin: "Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho ba thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo. Anh An sẽ làm việc với công an về việc này".

"Đây là thông tin do chính bà Thảo bịa đặt ra, hoàn toàn không đúng sự thật nhưng vì tôi và bà Thảo đều từng là các người mẫu tại Việt Nam, cho nên dòng tin tức mà bà Thảo đưa ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông nói riêng và mọi người nói chung, tạo ra làn sóng bình luận rất lớn về nhân phẩm của tôi từ rất nhiều người trên Facebook và ngoài xã hội" - bà Thúy nói.

Cũng theo bà Thúy, chưa dừng ở đó, sau khi đăng trên trang cá nhân, bà Thảo còn tổ chức buổi gặp gỡ phóng viên báo chí tạo điều kiện cho báo chí thông tin rộng rãi sự việc không đúng sự thật về bà. Các đoạn clip về buổi gặp gỡ này được đăng tải rộng rãi trên các trang báo điện tử.

Tại buổi gặp gỡ, bà Thảo cho các phóng viên biết việc xô xát giữa ba người lạ mặt và chồng mình vào ngày 17-3 là việc dàn cảnh nhằm bắt cóc con gái và công khai nghi ngờ bà Thúy là người đứng sau âm mưu bắt cóc dù không có bất kỳ chứng cứ gì để chứng minh.

Không những công bố thông tin sai sự thật, bà Thảo còn công khai với báo chí nội dung đơn tường trình nộp công an phường khẳng định sự việc trên "có liên quan đến cô... Phạm Thị Ngọc Thúy là vợ cũ của chồng tôi...". Bà Thúy cho biết tất cả bà đều đã lập vi bằng nộp cho tòa án.

Sau đó, công an đã điều tra, xác minh và khẳng định "không có chuyện dàn cảnh bắt cóc con gái người mẫu Phan Như Thảo" trên báo chí. Ngoài ra, công an cũng đã trích xuất camera gần hiện trường để xác định không có hành vi nào thể hiện ba đối tượng muốn bắt cóc đứa bé, cũng không thấy sự xô xát, giằng co đứa bé hay gây rối trật tự ở đây.

Từ đó, bà Thúy cho rằng thông tin do bà Thảo bịa đặt, thêm thắt như trên khiến xã hội có những nhìn nhận, bình phẩm sai lệch, thậm chí là thô lỗ về nhân phẩm của bà, khiến tinh thần bà bị suy sụp, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày... Sau khi sự việc đã rõ ràng, bà Thảo cũng không có bất cứ hành động đính chính nào về nội dung bịa đặt về bà mà bà Thảo đã công bố rộng rãi trước đó.

Vì vậy bà khởi kiện, yêu cầu tòa giải quyết ba yêu cầu cụ thể.

Đó là buộc bà Thảo gỡ bỏ bài viết trên Facebook ngày 17-3 vừa qua. Bà Thảo phải cải chính công khai thông tin không đúng sự thật và xin lỗi bà Thúy trên báo với nội dung đính chính thông tin “Phạm Thị Ngọc Thúy vừa cho ba thằng giang hồ tới bắt cóc Bồ Câu. Giật trên tay anh An và Thảo" đăng trên trang Facebook cá nhân là không đúng... kèm lời xin lỗi. Đồng thời bà Thảo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Thúy số tiền 13,9 triệu đồng.

Còn trên trang Facebook cá nhân của mình, bà Thảo - người bị kiện cũng đưa thông tin về vụ kiện với chế độ công khai thu hút nhiều bình luận...