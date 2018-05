Vụ TrustBank: Nữ bị cáo mang con thơ tới tòa có vai trò gì?

Quyết không vắng mặt, chỉ muốn hoãn phiên tòa Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa liên tục hỏi bị cáo Loan có người nhà đi theo không, có ai giúp đỡ không... Bị cáo Loan cho biết gia đình không có ai đi cùng. HĐXX đã cho bị cáo ngồi tại chỗ để trả lời thẩm vấn. Chủ tọa thông báo những phần nào không liên quan đến bị cáo, HĐXX cho phép bị cáo vắng mặt để đảm bảo sức khỏe, đồng thời HĐXX cũng yêu cầu bác sĩ sản nhi có mặt tại tòa để chăm sóc sức khỏe cho mẹ con bị cáo. HĐXX cũng cho biết rất chia sẻ về sức khỏe với bị cáo Loan nên đã cho thẩm phán, thư ký phiên tòa trực tiếp xuống nhà bị cáo (có luật sư của bị cáo chứng kiến) để xác định tình trạng sức khỏe sinh sản sản của bị cáo. Đồng thời, HĐXX sẵn sàng cho bị cáo xét xử vắng mặt nhưng bị cáo nhất định không đồng ý. Đó là quyền của bị cáo theo luật. Đặc biệt, HĐXX nhấn mạnh trong những ngày không liên quan tới bị cáo, HĐXX có thể cho bị cáo vắng mặt song bị cáo cũng không đồng ý. Luật sư của bị cáo Loan nói do Loan sinh non nên mẹ và con đều rất yếu, không đủ sức khoẻ tham dự tòa và đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa. Trả lời, HĐXX cho rằng việc lấy lý do sinh sản không phải là một trong những lý do hoãn phiên tòa. Để đảm bảo giải quyết vụ án, HĐXX đã yêu cầu có bác sĩ sản nhi có mặt tại phiên tòa này để đảm bảo sức khỏe của mẹ con bị cáo và khi cần, HĐXX cho phép bị cáo Loan được về phòng riêng. Thêm một lần nữa, HĐXX khẳng định: “Ngay tại buổi xét xử ngày hôm nay, nếu bị cáo đồng ý, sau phần thủ tục, những phần không liên quan bị cáo, HĐXX cho phép bị cáo vắng mặt”. Theo cáo trạng, bị cáo Loan có ba con, con lớn SN 2006, con thứ hai SN 2014 và con thứ ba vừa sinh chưa đầy 20 ngày tuổi. Hồ sơ điều tra cho thấy, một thời gian sau khi bị khởi tố, bị cáo Loan bất ngờ có bầu con thứ ba…