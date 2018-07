10 thành viên cứu hộ đội bóng nhí Thái Lan bị thương

AFP ngày 8-7 đưa tin 10 thành viên nói trên tham gia giải cứu 13 thành viên đội bóng nhí Thái Lan được giao nhiệm vụ khám phá ngọn núi để tìm ra đường thông khí có thể dẫn tới hang Tham Luang- nơi đội bóng mắc kẹt hơn 2 tuần qua.



Những người bị thương được các thành viên khác giải cứu. Ảnh: Twitter

Họ gặp nạn hôm 7-7 khi xe của họ đang lái rơi xuống một vách đá ở khu vực gần hang Luang Khun Nam Nang Non. Rất may, không ai bị thương nghiêm trọng. Sự cố này càng dấy lên lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của cả đội giải cứu, đặc biệt sau cái chết người thợ lặn dày dạn kinh nghiệm Saman Kunan hôm 6-6. Ông Kunan thiệt mạng vì thiếu oxy trên đường trở về sau khi đặt bình oxy quanh hang.



Công tác giải cứu đội bóng Lợn Rừng- gồm 12 cầu thủ nhí và 1 huấn luyện viên- có thể bắt đầu trong hôm nay khi giới chức Thái Lan đã cho sơ tán hiện trường. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để hút nước trong hang, khi mưa lớn được dự báo sắp trút xuống khu vực. Cảnh sát và quân đội đang bố trí hàng rào an ninh, xếp các tấm nhựa xung quanh hang, dấu hiệu cho thấy hoạt động giải cứu có thể sắp diễn ra.



Hiện trường xe của 10 thành viên cứu hộ rơi xuống vách đá. Ảnh: Twitter

Các cầu thủ nhí trong độ tuổi 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23-6 do mưa lớn khiến mực nước trong hang dâng cao. Các thợ lặn Anh tìm thấy 13 người vào đêm 2-7, nhưng vẫn chưa thể đưa họ ra ngoài do cấu trúc hang phức tạp và nhiều khu vực vẫn hoàn toàn ngập nước.