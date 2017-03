67 người chết trong tai nạn xây dựng ở Trung Quốc

Tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày sau khi cần cẩu ngã xuống giàn giáo (ảnh). Khoảng 200 nhân viên cứu hộ và 32 xe đã được điều động tìm kiếm người bị chôn vùi. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ thị mở cuộc điều tra và trừng phạt người có trách nhiệm để xảy ra tai nạn.





Dự án nêu trên có vốn đầu tư 7,67 tỉ nhân dân tệ (1,1 tỉ USD) nhằm xây dựng thêm hai tổ hợp phát điện chạy bằng than với công suất 1.000 MW mỗi máy. Thời gian dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2018. Chủ đầu tư là Công ty Jiangxi Ganneng Co. Tai nạn công nghiệp xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc do yếu tố an toàn lao động bị xem nhẹ. Hồi tháng 8-2015, nhà máy hóa chất ở Thiên Tân phát nổ đã làm 165 người thiệt mạng.