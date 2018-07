Đội bóng Lợn rừng hôm nay làm lễ xuất gia

Các thành viên đội bóng tham dự buổi lễ có trợ lý huấn luyện viên Ekkapol Chantawong (25 tuổi) và 11 cầu thủ nhí. Adul Sam-on là cầu thủ duy nhất không tham gia khóa tu lần này vì gia đình em theo Thiên Chúa giáo.



Các thành viên đội bóng Lợn rừng chuẩn bị xuất gia.

Trong ngày 24-7, chùa Wat Phra That Doi Tung tiến hành nghi lễ cúng bái và xuống tóc cho 11 cầu thủ cùng huấn luyện viên. Đây là ngôi chùa nằm gần hang Tham Luang Nang Non, nơi đội bóng bị kẹt suốt 18 ngày kể từ ngày 23-6 do nước lũ bịt kín lối ra vào.

Theo truyền thông quốc tế thì hôm nay (25-7), 12 thầy trò sẽ chính thức làm lễ xuất gia. Khóa tu thể hiện sự tưởng nhớ đến thợ lặn Samarn Gunan, cựu thành viên đội đặc nhiệm SEAL Thái Lan đã hy sinh trong chiến dịch giải cứu để chuẩn bị các bình ôxy ở lối ra vào hang, đồng thời cũng được thực hiện theo lời khấn của gia đình các thành viên đội bóng trong lúc các cầu thủ nhí và người thầy gặp nạn.