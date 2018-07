FIFA mời đội bóng nhí Thái Lan qua Nga xem chung kết World Cup

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino hy vọng đội bóng Lợn Rừng gồm 12 cầu thủ nhí và một huấn luyện viên 25 tuổi sẽ được giải cứu kịp thời để theo dõi trận chung kết World Cup được tổ chức ở Moscow, Nga vào 15-7 tới. Theo ông, lời mời như là thông điệp khích lệ dành cho đội bóng tiếp nối lời nhắn nhủ, động viên của các danh thủ thế giới.



Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: GETTY

“Như tất cả chúng tôi hy vọng, nếu bọn trẻ được đoàn tụ với gia đình trong vài ngày tới và sức khỏe của họ đảm bảo, FIFA sẽ rất vui mừng khi mời họ tham dự trận chung kết World 2018 với tư cách là khách mời” – ông Infantino viết trong lá thư gửi tới người đứng đầu Hiệp hội bóng đá Thái Lan.

“Tôi thành tâm hy vọng họ có thể cùng chúng tôi theo dõi trận chung kết này, chắc chắn đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời của sự sẻ chia và tôn vinh” – trong thư viết.



Đội bóng nhí Lợn Rừng của Thái Lan gồm 12 cầu thủ tuổi từ 11-16 cùng một huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang sâu ở hang động Tham Luang sau khi có chuyến phiêu lưu sau buổi tập luyện vào 23-6. Đội bóng được tìm thấy an toàn sau 10 ngày đói khát, tối tăm và sợ hãi và hiện còn mắc kẹt trong hang do lực lượng cứu hộ chưa tìm được phương án sơ tán khả thi và an toàn.



Đội bóng Lợn Rừng Thái Lan. Ảnh: The Nation

Cộng đồng thế giới đang đổ dồn quan tâm về đội bóng nhí này và dĩ nhiên không thể loại trừ những người hoạt động trong lĩnh vực bóng đá. “Đó là một tin rất kinh khủng và thế giới bóng đá hy vọng ai đó có thể tìm ra cách đưa bọn trẻ ra khỏi đó” - cựu cầu thủ của Real Madrid, ngôi sao bóng đá Brazil Ronaldo nói với các nhà báo tại một sự kiện truyền thông của FIFA.



Cầu thủ Christian Fuchs thuộc CLB Leicester City (Anh) thì nhắn nhủ các cậu bé “hãy mạnh mẽ”. Jurgen Klopp -chiến lược gia người Đức dẫn dắt đội tuyển Liverpool động viên các cậu bé “mạnh mẽ và nhớ rằng chúng tôi luôn ở bên các bạn”.