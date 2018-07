Trong một video mới nhất của kênh truyền thông Erem News hôm thứ Ba vừa qua, lực lượng Israel đã tấn công hàng chục người Palestine biểu tình phản đối việc phá hủy ngôi làng Bedouin gần khu vực Đông Jerusalem và ép buộc di tản cộng đồng này.



Theo tổ chức nhân đạo Palestine Red Crescent, ít nhất 35 người đã bị thương, trong đó có bốn người phải nhập viện trong sự kiện diễn ra tại làng Khan al-Ahmar. Được quay lại bởi các nhân chứng, video cho thấy cảnh lực lượng Israel đánh đập và cố gắng bắt giữ đàn ông, phụ nữ và trẻ em, thậm chí còn kéo một phụ nữ Palestine trên mặt đất và rút khăn trùm đầu của cô.

Thực tế, Khan al-Ahmar nằm ở lô C khu vực bị chiếm đóng vùng Bờ Tây, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát hành chính và quân sự của Israel. Tuy nhiên, trong khi tòa án Israel đã phê chuẩn việc phá dỡ ngôi làng do xây dựng trái phép, cộng đồng những người Bedzin Jahalin đã sống ở khu vực Khan al-Ahmar này từ đầu những năm 1953, rất lâu trước khi hai khu định cư Do Thái được xây dựng xung quanh.